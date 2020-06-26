PUBG'den Mobile Özel Yeni Harita Geliyor: Livik

Uzun zamandır yeni bir harita görmeyen PUBG Mobile'a yakında yeni bir bölge eklenecek.
Yeni harita, ilk olarak geçen ay yayınlanan betada görünmüştü. O sırada harita tamamlanmamıştı ve hatta ismi de belli değildi. Şimdi ise Twitter'daki bir paylaşım, yeni haritadan ipuçları verdi. Livik adlı harita, paylaşıma göre PUBG Mobile'a özel olacak. Böylece oyunun mobil sürümü, ilk kez PC sürümünden önce güncellenmiş olacak.
Beta sürümünde Livik'in sıra dışı bir harita olacağını, Vikendi tundralarının, Erangel otlaklarının, Sanhok ormanlarının ve Miramar çöllerinin bir karşımı olacağını görmüştük, ancak her gördüğümüz haritanın final sürümüne ulaşmayabilir.
Sadece 2km x 2km boyutlarındaki haritada bulunan kaynaklar, kısıtlı olacak gibi görünüyor. Bu haritaya inebilecek oyuncu sayısı da 60 ile sınırlandırılmış. Haritanın nadir rastlanan, rastgele konumlarda beliren bir kamyonla gelmesi bekleniyor. Bunun yanında iki yeni silahın da haritayla birlikte ortaya çıkacağına inanılıyor.
Livik'in önümüzdeki ay, sonraki büyük güncellemeyle birlikte yayınlanması bekleniyor.
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