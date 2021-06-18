PUBG: NEW STATE, Google Play Store'da Rekor Kırdı

KRAFTON, Inc, bugün PUBG: NEW STATE'in Google Play Store'da 17 milyon ön kaydı geçtiğini duyurdu. Bu önemli dönüm noktası, şirketin 11-13 Haziran tarihleri arasında ABD PUBG Studio'da yürütülen oyunun ilk başarılı kapalı Alfa testini düzenlemesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Stüdyo, Alfa testi sırasında aldığı tüm verileri ve çok değerli oyuncu geri bildirimlerini analiz edecek ve oyunun, bu yıl tam olarak piyasaya sürülmeden önce temel yönlerini geliştirmeye odaklanacak.
Alfa testinin ardından PUBG: NEW STATE için günlük ön kayıt oranının artmasıyla, KRAFTON ayrıca oyun için ön kayıtların 2021'in 3. çeyreğinde Apple'ın App Store için açılacağını duyurdu. Android kullanıcıları, özel bir araç kaplaması ve oyunla ilgili en son bilgilere erişmek için Google Play*'de ön kayıt yaptırabilirler. Bununla beraber KRAFTON, kısa süre önce BATTLEGROUNDS MOBILE INDIA**'nın iki hafta içinde Google Play'de 20 milyondan fazla ön kaydı aştığını ve mobil cihazlarda birinci sınıf battle royale deneyimlerine yönelik güçlü bir küresel iştahın olduğunu da belirtti.
PUBG: NEW STATE Kıdemli Yapımcısı Minkyu Park, "Alfa testine katılarak bu kadar geniş çaplı ilgi gösteren hayranlarımıza ve oyuncularımıza teşekkürlerimizi sunmak isteriz," dedi ve "Tüm oyuncu geri bildirimlerine dayanarak, geliştirmeyi yıl sonuna kadar tamamladığımızdan emin olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve battle royale türündeki yeni nesil mobil oyunlar için bir dönüm noktası oluşturacağız," diyerek sözlerini tamamladı.
Battle Royale türünün öncüleri ve PUBG'nin yaratıcıları PUBG Studio tarafından geliştirilen PUBG: NEW STATE, 2021'de Android ve iOS'ta oynaması ücretsiz bir deneyim olarak piyasaya sunulacak. PUBG: NEW STATE, orijinal Battle Royale deneyimini yeniden yaratıyor ve onu mobil cihazlarda en gerçekçi battle royale deneyimini sunmak için geliştiriyor. Mobil oyun için en dinamik ve gerçekçi silah oyunu olmasının yanı sıra oyun, mobil oyunun sınırlarını zorlayan en yüksek rendering teknolojisine sahiptir.
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