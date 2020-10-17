PUBG, Sezon 9'u Tanıttı! İşte Sezon 9'un Getirdikleri ve Oyun Tarihi!

Dünyada önemli bir oyuncu kitlesi bulunan PUBG, Sezon 9'u Tanıttı... İşte Sezon 9'un Getirdikleri ve Oyun Tarihi! Güncelleme 9.1 solo sıralamalı yeni dereceli sezonu ve Survivor Pass: Highlands'i getiriyor.