Quake'in Çok Bilinmeyen Bu Özel Sürümü, Artık PC'de Oynanabiliyor

İlk çıktığından bu yana farklı şekillerde oynanabilir hale getirilen orijinal Quake'in 1998'de çıkan arcade sürümünü aslında çoğumuz oynama şansı bulmadık. Bu özel sürümü şimdi bilgisayarınızda denemeniz mümkün.
Oyunun "Arcade Tournament Edition" olarak tanımlanan sürümü, Id Software'in orijinal oyununun biraz değiştirilmiş bir hali. Alışıldık tekli ve çoklu oyuncu öğelerini içeren oyundaki en önemli değişiklik, gerçek hayatta ödüller ile değiştirilebilen "instaprize" hediye kutuları. Bu sürüm, PC'lerde bulunmayan bir çoklu oyuncu haritasını da içeriyor.
1998'lerin oyun kabini, aslında Pentium II 266Mhz ile çalışan, 3dfx Voodoo tabanlı bir grafik kartı içeren Windows 95'li bir bilgisayar idi. Oyunu fare ve klavye yerine özel bir trackball ile oynuyordunuz. Bu kabinlerin sayısı çok az olduğundan, bu sürümü oynamış olma ihtimaliniz son derece düşük.
GitHub kullanıcısı Mills5 tarafından paylaşılan oyunu çalıştırmak için MAME'ye ve quakeat.chd dosyasına ihtiyacınız var.
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