Qualcomm, Kendi Akıllı Telefonunu Yapacak mı? Cevap Nihayet Belli Oldu

Uzun zamandır akılları kurcalayan, "Snapdargon işlemcilerin mimarı Qualcomm kendi akıllı telefonunu yapacak mı?" sorusunun yanıtı, nihayet verildi.