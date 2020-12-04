Qualcomm, Kendi Akıllı Telefonunu Yapacak mı? Cevap Nihayet Belli Oldu

Qualcomm Başkanı Cristiano Amon'un TechRadar'a yaptığı açıklama, firmanın telefon işine girme planı olmadığını gösteriyor. Kısacası, Qualcomm veya Snapdragon markalı bir akıllı telefonu yakın zamanda göremeyeceğiz.
Yeni amiral gemisi işlemci Snapdragon 888'in duyurulduğu Snapdragon Summit 2020'deki bir soru-cevap oturumuna katılan Amon, firmanın Asus ile yeni cihazlar geliştirdiğine dair sorulan soruları yanıtladı. "Farklı referans tasarımları oluşturduk ve yapmaya devam edeceğiz" diyen Amon, bu cihazların şirketin yeni teknolojisinin neler yapabileceğini göstermek için kullanıldığını ve asla açık pazara yönelik çalışmadıklarını sözlerine ekledi.
Yıllar boyunca bir dizi Qualcomm referans cihazı gördük ve bunlar genellikle tüketicilerin akıllı telefonlarından bekleyeceği veya isteyeceği standartlara göre tasarlanmış değildi. Amon bunun da değişmeyeceğini açıkladı.
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