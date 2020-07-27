Samsung 3 Farklı Galaxy S21 Modeli Üzerine Çalışıyor. İşte O Telefonlar

Samsuıng, Galaxy Note20 tanıtım hazırlığında ancak Galaxy S21 planı da hazır! Samsung, 3 farklı Galaxy S21 üzerinde çalışıyor. İşte o Galaxy S21 modelleri hakkında bilmeniz gerekenler.

  • Ercan Uğurlu
Samsung 3 Farklı Galaxy S21 Modeli Peşinde

Samsung, önümüzdeki 5 Ağustos tarihinde düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğine yeni Galaxy Note20 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. 3 farklı Galaxy Note20 tanıtacağı düşünülen Samsung'un bu modelleri, Galaxy Note20, Galaxy Note20 Plus ve Galaxy Note20 Ultra olacak. Elbette Samsung sürpriz yapabilir ve farklı tanıtımlarda da bulunabilir. Hatta bilinenler arasında Samsung aynı etkinlikte yeni Galaxy Buds kulaklığını, yeni Galaxy Watch akıllı saatini ve yeni Galaxy Tab tablet modelini de tanıtacak. Bu etkinliği 5 Ağustos'ta izleyecek ve sizlere canlı olarak aktaracağız.

Samsung, milyonlarca teknoloji sever tarafından ilgiyle beklenen dev bir etkinliğe hazırlanıyor, ancak diğer yandan geleceğin planlarını da şimdiden yapıyor. Şirketin bir sonraki Galaxy S serisi akıllı telefon modeli olacağı düşünülen Galaxy S21 için de şimdiden hazırlıklar tamam. Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, 3 farklı Galaxy S21 modeli üretecek.

Bu bilgiye göre Galaxy S20 ile benzer strateji izleyecek olan Samsung'un Galaxy S21 akıllı telefonları, SM-G991, SM-G996 ve SM-G998 model numaraları ile anılıyor. Buna bakarak Galaxy S21 serisinde de; Galaxy  S21, Galaxy  S21 Plus ve Galaxy  S21 Ultra şeklinde 3 telefon bekleyebilir. Ancak bu telefon için biraz beklememiz gerek. Zira daha öncesinde Galaxy  Note20 serisini göreceğiz.

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