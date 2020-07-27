Samsung 3 Farklı Galaxy S21 Modeli Üzerine Çalışıyor. İşte O Telefonlar

Samsuıng, Galaxy Note20 tanıtım hazırlığında ancak Galaxy S21 planı da hazır! Samsung, 3 farklı Galaxy S21 üzerinde çalışıyor. İşte o Galaxy S21 modelleri hakkında bilmeniz gerekenler.