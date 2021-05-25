Qualcomm, Snapdragon 7c Gen2 İşlemcisini Resmi Olarak Duyurdu!

Qualcomm, geçtiğimiz sene Snapdragon 7c işlemcisini duyurmuş ve giriş segmente konumlanan dizüstü bilgisayarlar için piyasaya sürmüştü. Şirket, şimdi de Snapdragon 7c'nin yenilemesini duyurdu. Yeni işlemci yine giriş segmentine konumlanıyor, ancak bu defa daha fazla özellik getiriyor.
Snapdragon 7c'nin devamı niteliğinde olan Gen2, işleri bu defa selef modele göre daha ileri götürüyor ve Apple'ın yeni M1 yongasına bir anlamda rakip oluyor. ARM tabanlı Windows 10 laptop ve Chromebook'larda kullanılacak olan Snapdragon 7c Gen2, yüzde 10 daha iyi sistem performansı vadederken, 2.55 GHz'e kadar frekans hızına çıkabiliyor. İçeriğinde 8 Kryo 468 çekirdeği içeren Snapdragon 7c Gen2, içeriğindeki Snapdragon X15 4G LTE modem ile beraber 600 Mbps'e kadar hücresel veri bağlantı desteği sunarken, Wi-Fi ağları için de 802.11ac standardını benimsiyor.
Qualcomm, yeni işlemcisi ile beraber AI motorunu da geliştirdiğini söylüyor ve bununla beraber bir dizi özellik eklendiğini anlatıyor. Qualcomm Spectra görüntü sinyali işlemcisi ile beraber kamera yoluyla yapılacak sohbetlerde ses geliştirme teknolojisi kullanılırken, Qualcomm, "Sanal surround ses ile beraber yankı giderme ve gürültü bastırma özellikleri üzerinde de durduk," diyor.
Qualcomm Snapdragon 7c Gen2 işlemcisini kullanan ilk dizüstü bilgisayarların birkaç ay içinde piyasaya çıkacağı söyleniyor.
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