Qualcomm Snapdragon 865 Plus Duyuruldu

Qualcomm'un üst seviye mobil işlemcisi Snapdragon 865'in Plus sürümü, sonunda gerçeğe dönüştü!

Qualcomm Snapdragon 865 Plus Duyuruldu

Qualcomm, bir süredir dedikodusu yapılan Snapdragon 865 Plus 5G Mobile Platform'u tanıttı. Yeni yonga setinin Samsung'un yaz aylarında tanıtacağı amiral gemilerinde kullanılması bekleniyordu.

Geçen seneki Snapdragon 855 Plus'ta olduğu gibi, bu seneki Snapdragon 865 Plus'ta da büyük bir değişiklik yok. Kyro 585 CPU'yu kullanmaya devam eden yonga seti, Prime çekirdeğinin saat hızını 3,1GHz'e çıkarıyor. Adreno 650 GPU ise yüzde 10 daha hızlı çalışıyor, ancak saat hızı konusunda herhangi bir bilgi yok. Yonga setindeki son geliştirme ise mayısta tanıtılan FastConnect 6900. Bu teknolojinin içerisinde yeni 6GHz bandında çalışan ve 3,6Gbps hızlarına ulaşabilen Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Qualcomm, FastConnect 6900 ile kurulan kablosuz bağlantının kablolu bağlantı kalitesinde ses ve müzik sunduğunu iddia ediyor.

Duyuruyla birlikte Asus ve Lenovo'nun Qualcomm'un ortakları arasında olduğu ortaya çıktı. Asus, Snapdragon 865 Plus'ın ROG Phone 3'te kullanılacağını doğrularken Lenovo, yonga setinin bu sene bir Legion ürününde yer alacağını söyledi.

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