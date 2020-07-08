Yarış Oyunlarının Efsane Serisinin Dönüşü, Resmi Olarak Doğrulandı

Yakın geçmişin yarış oyunu efsaneleri arasında yer alan Test Drive serisinin dönüşü resmileşti. Test Drive Ultimate Solar Crown, resmi olarak duyuruldu. İşte yayınlanan ilk tanıtım videosu.

Efsanenin dönüşü resmileşti

Geçtiğimiz günlerde buradaki haberimizde, Test Drive serisinin, uzun bir aradan sonra geri dönmeye hazırladığını sizlerle paylaşmıştık. Ve resmi müjde sonunda geldi, Test Drive Ultimate Solar Crown resmi olarak duyuruldu.

KY Racing tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayınlanacak olan Test Drive Ultimate Solar Crown, geliştiricinin söylediğine göre, (henüz adı açıklanmasa da) gerçek bir adada geçecek. Bu ada bire bir modellenerek oyuna dahil edilecek. İddialı açıklamalarda biri, oyunda göreceğiniz her yeri gerçek hayatta da ziyaret edebileceğiniz.

Oyunun ne zaman yayınlanacağı ya da hangi platformlarda karşımıza çıkacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.

Test Drive Ultimate Solar Crown için yayınlanan tanıtım videosunu, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Test Drive Unlimited Solar CrownTest Drive Unlimited Solar Crown
Test Drive Unlimited Solar Crown is here. Follow our journey and get involved… Discord.gg/testdrive Twitter.com/testdrive Facebook.com/tdusc

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? Hakan Muhafız 4. sezon tarihi ve fragmanı
Hilary Swank'in yeni dizisi Away'ın fragmanı yayınlandı! İşte konusu, oyuncuları
Atiye 2. sezon tarihi belli oldu mu? Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı?
YKS ne zaman açıklanacak? ÖSYM, YKS'nin açıklanacağı tarihi duyurdu
Günün En çok Okunanları
8 Temmuz 2020 Türkiye'nin Koronavirüs Savaşında Son Durum
Apple Nasıl Doğdu, Nasıl Bu Kadar Yükseldi?
Microsoft, Taşları Yerinden Oynatacak Dev Bir Satın Almanın Peşinde
Acer'ın Devasa Oyun Monitörü Predator CG437KP Geliyor
Stateless konusu nedir? Netflix'in Yeni Dizisi Stateless hakkında her şey

 

 