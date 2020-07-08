Yarış Oyunlarının Efsane Serisinin Dönüşü, Resmi Olarak Doğrulandı

Geçtiğimiz günlerde buradaki haberimizde, Test Drive serisinin, uzun bir aradan sonra geri dönmeye hazırladığını sizlerle paylaşmıştık. Ve resmi müjde sonunda geldi, Test Drive Ultimate Solar Crown resmi olarak duyuruldu.
KY Racing tarafından geliştirilen ve Nacon tarafından yayınlanacak olan Test Drive Ultimate Solar Crown, geliştiricinin söylediğine göre, (henüz adı açıklanmasa da) gerçek bir adada geçecek. Bu ada bire bir modellenerek oyuna dahil edilecek. İddialı açıklamalarda biri, oyunda göreceğiniz her yeri gerçek hayatta da ziyaret edebileceğiniz.
Oyunun ne zaman yayınlanacağı ya da hangi platformlarda karşımıza çıkacağı hakkında henüz bir açıklama yapılmış değil.
Test Drive Ultimate Solar Crown için yayınlanan tanıtım videosunu, hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.
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