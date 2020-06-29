Qualcomm Snapdragon 865 Plus Geliyor

Snapdragon 865, şu anda Android işletim sistemli akıllı telefonlar arasında en güçlü işlemci olarak anılıyor ve bu test sonuçlarına da yansıyor. Qualcomm, hem performans açısından hem çevre donanımlarını zenginleştirme açısından önemli işlemcilere imza atıyor ve şu anda bunların tepesinde de Snapdragon 865 yer alıyor. Ancak şirket yakında Snapdragon 865 Plus işlemcisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Raporlara göre Qualcomm, temmuz ayında yeni bir işlemciyi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Eğer her şey yolunda giderse Qualcomm, temmuz ayında Snapdragon 865+ işlemcisini piyasaya sürecek ve böylece yılın ikinci yarısında tanıtılacak olan amiral gemisi akıllı telefonları Snapdragon 865 Plus işlemci ile göreceğiz.
Peki, Snapdragon 865 Plus'ın özellikleri neler olacak?
Snapdragon 865 Plus Özellikleri Neler?
Bilinenlere göre işlemci gücü bakımından da güncelleme alacak olan Snapdragon 865 Plus, daha çok çevre donanımlarını geliştirmeye dayalı olacak. Rapora göre Snapdragon 865 Plus'ın hızı 3.09 GHz frekansında olacak ve bu da 2.84 GHz frekanslı Snadragon 865'ten daha yüksek bir performans sunacak. Bunun karşılığını elbette genel kullanımdan oyun noktasına kadar alacağız. Ancak öte yandan yeni işlemciden en çok kamera performansında faydalanılacağı düşünüyor. Zira son dönemde tanıtılan telefonlarda 8K video desteği de görmeye başladık ve bu konuda revize edilen işlemci, daha iyi performans sağlayacak.
Snapdragon 865 Plus Hangi Telefonlarda Olacak?
Snapdragon 865 Plus ilk olarak Samsung'un Galaxy Note 20 serisinde kullanılması bekleniyor. Öte yandan Asus'un ROG Phone 3 ve Vivo iQoo 3 Pro modellerinde de görebileceğimiz Snapdragon 865 Plus, yine Samsung'un ikinci Galaxy Z Flip modeli için de düşünülüyor.
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