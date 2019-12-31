Radeon RX 5600 XT Bir Kez Daha Sızdı

AMD'nin CES 2020'de yeni bütçe dostu ekran kartı Radeon RX 5600 XT'yi tanıtması bekleniyor. Bilindiği gibi kart daha önce sızmıştı. Önceki sızıntı Gigabyte tarafından gelirken, bu defa da ASRock tarafında Radeon RX 5600 XT'yi gördük.
AMD'nin Radeon RX 5600 XT ekran kartı ASRock, tarafından yanlışlıkla listelendi ve hemen akabinde de bu sayfa yayından kaldırıldı. Ekran görüntüleri alınan sayfada Radeon RX 5600 XT tüm teknik özellikleriyle görünüyor.
Sahip olduğu teknik kadro ile RX 5700'ün ardında yer alacak olan Radeon RX 5600 XT, ASRock imzasıyla Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC olarak gelecek. Referans tasarım üzerine hız aşırtma uygulanan bu modelde 6 GB RAM yer alacaken, referans tasarıma uygun olarak 192-bit bellek yolu kullanılacak.
Ekran kartının frekans değerleri ise 1235 MHz Base Clock, 1620 MHz Boost Clock şeklinde. Bu değerler RX 5700'ün bir hayli gerisinde. Zira RX 5700 taban frekans değeriyle 1605 MHz, tavan frekans değeriyle ise 1905 MHz saat hızları üretiyordu. Öte yandan Radeon RX 5600 XT, 288 GB/s bant genişliğiyle ise 5700'den yüzde 36 oranında sınırlı bir model olacak.
Radeon RX 5600 XT'nin bu özelliklerle beraber elbette 349 dolar fiyatlı AMD'nin RX 5700 modelinden daha ucuz olması bekleniyor. Radeon RX 5600 XT hakkındaki tüm detayları artık birkaç gün içinde başlayacak CES 2020'de öğreneceğiz.
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