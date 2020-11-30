Radeon RX 6700'ü, İlk Kez Bir Sonraki Apple MacBook Pro'da Görebiliriz

AMD, yeni MacBook modelini kısa bir süre önce tanıtmıştı, ancak şirket hemen bir sonraki serinin çalışmalarına başladı. Gelen söylentilere bakılırsa ise Apple, bir sonraki MacBook Pro'da AMD'nin henüz duyurmadığı Radeon RX 6700 serisi ekran kartlarını kullanan ilk şirket olacak.
AMD, Big Navi olarak da bilinen RDNA 2 mimarisine dayalı Radeon RX 6700 XT ve Radeon RX 6700'ü piyasaya sürmeye hazır. Ancak AMD'nin Apple ile olan yeni iş birliği henüz sızmış durumda. Buna göre Apple, bir sonraki MacBook Pro modelinde Radeon RX 6700 serisinden bir ekran kartını kullanacak.
Bu hamle tabii ki alışılmadık değil. Zira benzer hamleyi daha önce de 16 inç MacBook Pro'da gördük. Radeon Pro 5600M'i kullanan tek dizüstü bilgisayarı olan 16 inç MacBook Pro'dan Apple, bir kez daha AMD ile iş ortaklığına gidecek.
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