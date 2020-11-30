Radeon RX 6700'ü, İlk Kez Bir Sonraki Apple MacBook Pro'da Görebiliriz

Apple'ın bir sonraki MacBook Pro'su, AMD Radeon RX 6700 serisine sahip olabilir. Üstelik Apple, böylece henüz duyurulmayan Radeon RX 6700'ü ilk kez kullanan şirket olacak.