Rakibinden Google'a Sert "Seçim Ekranı" Eleştirisi

Google, geçen sene karşı karşıya kaldığı 4,34 milyar Euro cezanın ardından Avrupa'daki Android kullanıcılarına bir tarayıcı seçimi ekranı göstereceğini söylemişti. Daha sonra firma, sunulacak olan seçeneklerin üç ayda bir yapılacak açık artırmalarla belirleneceğini söylemişti. Yapılan ilk açık artırmanın sonuçları ocak ayında ortaya çıkmıştı.
Şimdi ise Google'ın eylül ayının kazananlarını açıklaması üzerine ilginç bir gelişme yaşandı ve gizlilik tabanlı arama motoru DuckDuckGo, Google'ın rakiplerini eleme şeklini eleştirdi. Açık artırmayı en çok para verenler kazandığından, seçim ekranına en çok para kazanan arama motorları kolayca girebiliyor. DuckDuckGo, Google'ın bu davranışının şirketleri daha çok reklam göstermeye teşvik ettiğini, kullanıcı gizliliğini ihlal ettiğini ve "parayı iyi amaçlara bağışlamadığını" düşünüyor. Firma, karı maksimize etmeye yönelik davranışlardan rahatsız görünüyor ve kendisinin bu şekilde davranmamaya çalıştığını vurguluyor.
İlk açık artırmayı kazananlardan biri DuckDuckGo idi, ancak firmaya göre bu sırada rakip sayısı azdı ve bazı rakipler, gerekli belgeleri zamanında teslim etmedi. DuckDuckGo, başta açık artırmaya girmenin şirketi nasıl etkileyeceğini değerlendirecek veri olmadığını, ilk verilen tekliflerin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını söylüyor. Bu nedenle DuckDuckGo, sadece dört Avrupa Birliği ülkesinde seçenek olarak gösterilecek.
Google'ın açık artırma yöntemi, daha önce çevre dostu arama motoru Ecosia tarafından boykot edilmişti. Ecosia'ya göre Google'ın izlediği yol, şirkete kesilen cezada verilen kararın ruhuna aykırı idi.
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