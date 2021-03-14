RAM ve SSD Seçimi Nasıl Olmalı?

Bir yılı aşkın süredir hayatımızda olan pandemi koşulları pek çok insanın uzaktan çalışmasını zorunlu kıldı ve kılmaya devam ediyor. Haliyle; personellerini uzaktan çalışmaya adapte eden şirketlerin ise bulut ve veri merkezleri yatırımları ve iyileştirmeleri her geçen gün artıyor. Bu gereksinim ve talepler de son zamanlarda hem tesis içi hem de bulut/veri merkezlerinde sunucu yükseltmelerinde önemli bir artışa neden oluyor.
Kingston Technology Company, Inc. kurumların sunucu yükseltmelerinde dikkat etmesi gereken konuları ele alıyor. Kurumlar genelde tek taraflı bir yükseltme tercih etseler de tipik bir sunucu yükseltmesinin hem RAM hem de SSD yükseltmesini kapsaması kurumlara önemli faydalar sunuyor.
Sunucularda RAM yükseltmeleri yapmak, daha büyük iş yüklerini destekleyebiliyor
RAM yükseltmesi, sunucu performansını artırmanın ve optimize etmenin en kolay yolu olarak kabul ediliyor. Genellikle sanal iş yüklerini artırırken, daha fazla kullanıcı eklerken, yeni bir veri tabanı programı kullanıma alırken ya da bir internet sitesine ticaret işlevi eklerken gerekli oluyor. Sunucularda RAM yükseltmeleri yapmak, daha büyük iş yüklerini destekleyebiliyor, bulutu kullananlar için daha yüksek tepki hızı sağlayabiliyor ve bellekte çalışan uygulamaların hızını artırabiliyor.
Ayrıca; sunucudaki RAM miktarını artırmak, daha fazla sanal makineye olanak tanıyor ve mevcut donanımdan en iyi şekilde yararlanmayı sağlıyor. Sanallaştırma toplam sahip olma maliyetini düşürüyor ve Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI - Virtual Desktop Infrastructure) için daha fazla bellek kullanılması, tüm uygulamalar bellekte yer aldığında daha yüksek performans sağlıyor. VDI, masaüstü ortamlarının merkezi bir sunucuda barındırıldığı ve ağ üzerinde son istemcilere verildiği bir masaüstü sanallaştırması anlamını taşıyor.
Yükseltme işlemlerinde veri saklama sistemleri yani SSD'ler önemli bir bileşen olarak öne çıkıyor
Veri saklama, sunucu sanallaştırmasında kapasite açısından, ama daha da belirgin biçimde hız açısından önemli kabul ediliyor. Rastgele giriş/çıkış ve yüksek erişim talepleri, sanallaştırılmış bir ana sunucuda geleneksel mekanik sabit disklerle çok ciddi biçimde sınırlanabiliyor. Hizmet uygulamaları, kullanıcılar ve veri alımı, genel sistem performansında sınırlayıcı etkenler haline gelebiliyor. Doğru sunucu RAM'inin yanı sıra mekanik olmayan Katı Hal Sürücüleri (SSD'ler) takmak, sanallaştırma için performansını ve kapasiteyi iyileştirmenin en iyi yolu olarak öne çıkıyor.
Sunucu veri saklama sistemleri, veri merkezlerinde giderek daha fazla tesis dışına kayarken ve daha çok bulut tabanlı hale gelirken, veri saklama sürücülerine ve bellek altyapısına daha fazla yük biniyor. SSD'ler hızlı veri alım özelliklerine sahip oldukları için bulut hizmetlerinin işlenen her veri türü için en üst verimde çalışmasını sağlıyor. İyi tasarlanmış bir veri saklama çözümünde, performansı artırırken ekonomik kalmaya devam etmek için kuruluşun doğru verilerin doğru aşamada kalmasını sağlayacak şekilde bir aşamalı sürücü modeli (farklı veri saklama ve erişim amaçları için farklı hızlarda ve fiyatlarda sürücüler) kullanılması tavsiye ediliyor.
Yükseltme yapılırken RAM seçimi nasıl olmalı?
Yükseltme sırasında RAM'lerin özellikleri birçok kurum tarafında dikkate alınmıyor. Genelde uygun fiyat tercih ediliyor ve genelde sunucu DIMM bellek modüllerinde, ya tamponsuz uDIMM'ler, kayıtlı RDIMM'ler ya da yükü azaltılmış LRDIMM'ler tercih ediliyor. Bunlar her ne kadar fiziksel olarak uyumlu olsalar da bir arada kullanılamıyorlar. Bu nedenle kuruluşların doğru DIMM yatırımı yapması gerekiyor.
Doğru belleği her sunucuda bulunan doğru işlemci ile eşleştirmek de çok büyük bir önem arz ediyor. Bellek kanalı ve bellek modülü sayısı, performans üzerinde önemli bir etkiye sahip olabiliyor. Kademeli yükseltme yapılırken kurumların bu konular göz önüne almaları gerekiyor. Her sunucudaki konfigürasyon için planlama yapılması ve uzman desteği kritik önem taşıyor.
JEDECE Standartlarının bilinmesi gerekiyor
RAM standartları ve teknik özellikleri, dünya çapında mikroelektronik endüstrisi için açık standartların geliştirilmesinden sorumlu bir kuruluş olan JEDECE tarafından belirleniyor. Bunların standartlarına ve teknik özelliklerine dikkat etmek, bilgiye dayalı kararlar verilmesine yardımcı oluyor. Kurumların şu anda anakart değerlendirmesi yaparken, bellek yoğunluğunu ve hızını önemli ölçüde artıracak yeni DDR5 standardı mutlaka dikkat almaları gerekiyor. DDR5 DIMM'ler, DDR4 DIMM'lerle aynı pim sayısına (288) sahip olsalar da pim düzenleri farklı olacak ve yalnız özel DDR5 yuvasında kullanılabilecek.
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