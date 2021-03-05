Apple'ın, Ligtning Bağlantısı Yerine Kullanacağı Yöntem Ortaya Çıktı

Apple'ın gelecek iPhone'unda Lightnin kablosu için giriş bulunmayacağı zaten konuşuluyor. Peki ama böyle bir durumda iPhone'u nasıl şarj edeceğiz ya da bilgisayara nasıl bağlayacağız? Cevap, Apple'ın aldığı bu yeni patentte gizli olabilir...