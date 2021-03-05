Apple'ın, Ligtning Bağlantısı Yerine Kullanacağı Yöntem Ortaya Çıktı

Apple'ın gelecek iPhone'unda Lightnin kablosu için giriş bulunmayacağı zaten konuşuluyor. Peki ama böyle bir durumda iPhone'u nasıl şarj edeceğiz ya da bilgisayara nasıl bağlayacağız? Cevap, Apple'ın aldığı bu yeni patentte gizli olabilir...

  • Levent Öztürk
Apple'ın yeni bağlantı patenti başvurusu

Yeni bir patentte görüldüğünde göre Apple, var olan MagSafe şarj aletini temel alan bir bağlantı girişi geliştiriyor. ABD Patent ve Marka Ofisi'ne yapılan bir başvuruda, eski MacBook'ları şarj etmek için kullanılan üç iğneli MagSafe şarj aletine benzeyen bir parçanın iPhone'a benzeyen bir cihaza bağlandığı görülüyor.

Apple MagSafe Nedir; Ne İşe Yarıyor?

Patent, biri yuvarlak ve biri düz yüzeye sahip olan birkaç farklı iğne tasarımı gösteriyor ve buradan da Cupertinolu teknoloji devinin, ilk olarak 2012 yılında sunulan 8 iğneli bağlantı parçaları Lightning kablolarını kullanmadığı bir geleceği öngördüğü tahmin edilebilir.

Apple'ın dikkatini mıknatıs temelli şarj girişlerine çevirmesi için pek çok farklı sebep bulunuyor. MagSafe teknolojisinin iyileştirilmiş şarj hızlarının yanı sıra, MagSafe bağlantı girişinin kullanımı şarj aletinin çekilmesi veya birinin bu kabloya takılması durumunda kolay bir şekilde ayrılarak cihazın veya kablonun hasar görmesini engelleyebilir.

Ayrıca MagSafe girişinin sunulması, Apple'ın gelecekteki iPhone'larında girişlerin ortadan kaldırılmasına doğru atılan bir adımı daha temsil edecektir.

ABD Patent ve Marka Ofisi

Her ne kadar endüstrinin geneli USB-C bağlantılarına yönelse de, Apple'ın bu akıma kapılmak istemediği söylenebilir. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından kısa bir süre önce yapılan yorumlara göre firma, kendi Lightning ve MagSafe bağlantılarının hem özellik hem de su geçirmezlik konularında şimdiden USB-C'den daha iyi olduğunu düşünüyor. Bu yüzden de Apple'ın Lightning bağlantılarından vazgeçerken USB-C'yi kullanarak geri bir adım atmak yerine kendi girişsiz MagSafe tasarımına yönelmesi daha mantıklı olacaktır.

Tabii ki bu en son patentte görülen mıknatıs temelli bağlantı tasarımlarının iPhone'ları bağlantı girişlerinden tamamen kurtarmayacağını da belirtmekte fayda var. Cihazın alt kısmında halen ufak bir girinti bulunacaktır ancak bu durumun, Apple'ın akıllı telefonlarında geçtiğimiz on yılın büyük bir kısmında kullandığı girişlerden bariz bir şekilde daha iyi olacağı söylenebilir.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 5 Mart 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu 50" televizyon, telefon tutucu fırsatı
25 Şubat 2021 A101 aktüel kataloğunda TV, telefon, bluetooth kulaklık fırsatı
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Google Chrome Vites Değiştiriyor; 10 Yıldır Devam Eden Döngüyü Kırıyor
Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı
MSI GL75 Leopard İnceleme
Hubble Uzay Teleskobu İçin Yolun Sonu: Görevi JWST Devralacak!
Ekran Tazeleme Hızı Nedir? Ceplerde 60Hz, 120Hz ve 144Hz Ne Anlama Geliyor?

 

 