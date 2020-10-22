Razer Cihazları Xbox Series X ve Series S'le Çalışacak

Razer, Xbox için tasarlanan mevcut Razer ürünlerinin, bu kasım ayında piyasaya çıkacak Xbox Series X"S ile uyumlu olduğunu ve en iyi oyun çevre birimlerinin Microsoft'un yeni nesil konsollarında da çalışacağını duyurdu.