Razer Cihazları Xbox Series X ve Series S'le Çalışacak

Oyuncular için dünyanın önde gelen yaşam tarzı markası Razer bugün, Xbox için tasarlanan mevcut Razer ürünlerinin, bu Kasım ayında piyasaya çıkacak Xbox Series X"S ile uyumlu olduğunu ve en iyi oyun çevre birimlerinin Microsoft'un yeni nesil konsollarında da çalışacağını duyurdu.
Razer'ın Xbox için tasarlanan ödüllü ürün yelpazesi, kısa zamanda hayranların favorisi haline geldi. Her ürünü, kendi kategorisindeki "en iyisi" olacak şekilde tasarlayan Razer, oyunculara Xbox için hazırlanan mevcut ve gelecekteki Razer çevre birimlerinin Microsoft'un yeni konsollarında da sorunsuz bir şekilde çalışacağını duyurmaktan mutluluk duyuyor.
Xbox için Razer Nari Ultimate
Nari Ultimate, dünyanın ilk Xbox için tasarlanmış Lofelt™ tarafından geliştirilen yüksek çözünürlüklü dokunsal geri bildirime sahip kulaklığıdır. Xbox Series X"S ile gelecek nesilde dokunsal geri bildirime hazır olan ve Razer HyperSense teknolojisi ile desteklenen Nari Ultimate, kristal netliğinde ses ve titreşime dayalı duyusal geri bildirim sağlayan yüksek kaliteli sürücüler sayesinde gerçekten sürükleyici bir oyun deneyimi sunarak oyunculara sadece oyunun seslerini duyurmaz, onlara oyunu hissettirir.
Razer Wolverine Ultimate
Optimize edilmiş ergonomisi, değiştirilebilir kontrol çubukları ve her oyun tarzına uyarlanabilen d-pad ile birden fazla ödül kazanan ve Razer'ın Chroma Lighting ile aydınlatılan Razer Wolverine Ultimate, Xbox için tasarlanmış üstün bir oyun kumandasıdır.
Razer Atrox Arcade Stick
Xbox için tasarlanan Razer Atrox Arcade Stick, oyun becerilerinizi geliştirmek için tasarlanmış, turnuva seviyesinde bir dövüş makinesidir. Son derece duyarlı, programlanabilir 8 düğme ve hassas 8 yönlü joystick ile üstün kaliteli Sanwa bileşenlerini kullananan Atrox, dövüş oyunu meraklılarına üstün oyuna hakimiyeti sağlar.
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Xbox Series X " S ile uyumlu Razer ürünlerinin tam listesi şunları içerir:
- Xbox için Razer Nari Ultimate
- Razer Wolverine Ultimate
- Razer Wolverine Tournament Edition
- Xbox için Razer Atrox arcade kolu
- Xbox için Razer Thresher
- Xbox için Razer Turret
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