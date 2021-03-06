Razer Devcon 2021 Başlıyor! İşte Tarih!

Geliştiricileri oyunculara yakınlaştırmayı amaçlayan türünün ilk örneği olan bu çevrimiçi etkinlik, küresel oyun topluluğunun yararı adına Razer ekosistemi çerçevesinde; endüstrinin en son yeniliklerini ve son teknoloji entegrasyon özelliklerini desteklemeyi hedefliyor.