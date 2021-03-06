Razer Devcon 2021 Başlıyor! İşte Tarih!

Razer, Razer DevCon'un açılışının 7 Mayıs 2021'de TSİ 21:00'da resmi Razer Twitch kanalından yapılacağını duyurdu. Razer DevCon 2021, yenilikçiliği teşvik etmek ve oyunculara daha sürükleyici bir deneyim sağlamak için Razer'ın dünya standartlarındaki donanım, yazılım ve hizmet ekosistemini oyun geliştirme aşamasının her düzeyine nasıl entegre edeceklerine dair iç görüler sunarak, tüm platformlar için oyun geliştiren her boyuttaki geliştiriciye güç vermeyi amaçlamaktadır.
Activision Blizzard, Vibe Avenue Studios'un Ses Tasarımcısı Renaud Ostrowski, iLLOGIKA'nın Oyun Yapımcısı Frank Rosay gibi önde gelen endüstri ortaklarının da desteğiyle birlikte gerçekleştirilecek olan Razer DevCon, çeşitli Razer ekiplerinden endüstri veteranları tarafından yönetilecek etkileyici fikrilerle dolu dört saatlik bir dizi teknoloji panelinden oluşacak.
Geliştiricilerin; benzersiz bir oyun deneyimi oluşturmak adına Razer Chroma, Razer Gold ve THX Spatial gibi Razer teknolojilerini kullanma konusunda destek ve öngörü almalarına yardımcı olacak Razer'ın dahili geliştirici ve mühendis ekibine erişim elde etmek için önceden kaydolmaları önerilir. Oyun topluluğunun konuyla ilgilenen üyeleri de hızla değişen oyun endüstrisinin geleceği hakkında benzersiz bir fikir edinmeye davetlidir.
Panelde şu konulara değinilecek:
Razer Chroma – geliştiriciler; oyunlar için aydınlatma efektleri tasarlamaktan bu efektleri web sitelerine, yayınlara ve bulut platformlarına entegre etmeye kadar Razer'ın açık SDK'sı ile sürükleyici bir oyun içi ışıklandırma deneyimi oluşturmayı öğrenecek.Razer Gold – geliştiriciler, Razer Gold ödeme ağ geçidini kullanarak oyunlarından ve uygulamalarından nasıl para kazanabileceklerini öğrenmenin yanı sıra, Razer Silver aracılığıyla kullanıcıları nasıl oyunlarına çekip, ödüllendirebileceklerini öğrenecekler.THX Spatial Audio – geliştiriciler, oyunlarında tamamen sürükleyici ve gerçeğe yakın ses replikasyonunu sağlamak için ipuçları ve püf noktaları ile THX Uzamsal sesi uygulamayı öğrenecekler.
Kayıtlar tüm PC, konsol ve mobil oyun eko-sistem geliştiricilerine açıktır. Öte yandan firma; ana akım tüketici alanına doğru genişlerken, Razer'ın benzersiz tekliflerinin dünya çapında milyonlarca hayran için yarattığı heyecan hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen oyun dünyası dışındaki geliştiriciler ve meraklıları da katılmaya davet ediliyor.
Razer ekibine erişim sağlamanın yanı sıra, konferansa katılan ilk 1000 kayıtlı ve doğrulanmış geliştirici, yalnızca Razer DevCon 2021'de mevcut olacak özel bir özel katılımcı paketi de alacak. Etkinlikte dağıtılacak ek ödüller ve hediyeler daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.
Razer zaman içinde; dünyanın en geniş ve eksiksiz donanım, yazılım ve hizmet ekosistemlerinden birini kurmuştur. Razer DevCon 2021, oyuncuları on yılı aşkın süredir heyecanlandıran bu eşsiz ekosistemi geliştiriciler için her zamankinden daha erişilebilir hale getirmeyi, oyun teknolojisindeki en son gelişmeleri sergilemeyi ve oyun dünyasının geleceğini yenilik ve ilham verecek fikirler ve kavramlarla değiştirmek için işbirliği yapmayı hedefliyor.
ETKİNLİK DETAYLARI
Razer geliştiricilerine ve mühendislerine özel erişim için kaydolmak isteyen geliştiriciler, www.razer.com/devcon2021 adresinde daha fazla bilgi bulabilir.
Razer DevCon 2021'i twitch.tv/razer sayfasından ve diğer resmi Razer sosyal medya hesaplarından izleyebilirsiniz.
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