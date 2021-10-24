Razer, Üst Düzey PC Bileşenlerini Duyurdu

Razer, meraklılarının, nihai oyun PC'lerini inşa etmesi için tasarlanmış yeni yüksek performanslı PC bileşenleri portföyü olan; Razer Kunai, Razer Hanbo, Razer Katana ve Razer PWM Fan Controller'ı tanıttı. Yeni PC bileşen ürünleri serisi içinde; maksimum performans ve kişiselleştirme için son teknoloji hidrolik kasa fanları, hepsi bir arada sıvı soğutucular, çeşitli endüstri lideri platin dereceli güç kaynakları ve kontrolörleri bulunuyor.
Yeni bileşenler, en yüksek güvenilirlik standartlarını karşılayacak şekilde tasarlanırken, aynı zamanda PC termal bilgilerine kolay erişim sağlayan basit tak ve çalıştır yazılımını da içeriyor. Ek olarak, Razer Synapse ile uyumlu bu yüksek performanslı ürünler uygulama içerisinden kişiselleştirilerek, gelişmiş sürükleyici bir oyun deneyimini desteklemek adına, adreslenebilir RGB (aRGB) aydınlatma ile tasarlanmıştır.
Razer'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Min-Liang Tan, "Bugün, Razer ekosistemini yüksek performanslı PC bileşenleri segmentine genişletmeye devam ediyoruz ve Razer mükemmelliğini yepyeni bir kategoriye getiriyoruz" dedi. "Bugün sunduğumuz ürünler, yakın gelecekte pazara sunacağımız birçok birinci sınıf PC bileşeni serilerinin sadece başlangıcıdır. 'Oyuncular İçin. Oyuncular Tarafından.' sloganımız, yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor ve bu yeni bileşenler de birinci sınıf masaüstü oyun performansı için kusursuz yapı kalitesiyle bu vaadi yerine getiriyor."
Meraklısı için Tasarlandı
Bu yeni PC bileşenlerinin piyasaya sürülmesi, Razer'ın masaüstü oyun alanında daha fazla alana genişlemesi için başka bir kilometre taşını işaret ediyor. Her ürün bilgisayar tutkunları düşünülerek tasarlandı ve son kullanıcılar için sürükleyici, kullanımı kolay bir deneyim sağlamak adına tüm Razer yazılımlarına dikkatlice entegre edildi.
Razer Kunai, endüstrinin en yeni hidrolik yatak teknolojisine sahip yüksek performanslı PC kasa fanlarıdır. Bu son teknoloji fanlar, maksimum hava akışı performansı için tasarlanmıştır ve daha sessiz bir akustik sunarken bilgisayarı verimli bir şekilde soğutmak için optimize edilmiştir. 120 milimetre ve 140 milimetre boyutlarında mevcut olan fanlar, herhangi bir oyun bilgisayarının biçimine ve stiline uyması için çok çeşitli aRGB aydınlatma özellikli LED'lere sahiptir.
Razer Hanbo, adreslenebilir bir RGB pompa kapağında bulunan Hepsi Bir Arada (AIO) sıvı soğutucusudur. Razer ve Asetek arasındaki teknoloji ortaklığından doğan son teknoloji bilgi işlem soğutma çözümleri, CPU'lara maksimum termal soğutma performansı sağlar ve 240 milimetre ve 360 milimetre radyatör boyutlarda mevcuttur. Sessiz çalışma ve geliştirilmiş güvenilirlik için optimize edilmiş bir pompa giriş tasarımı ile sıvı soğutucu, özelleştirilebilir ve adreslenebilir RGB aydınlatma dahil olmak üzere güvenilir oyun performansı sunar. Razer ve Asetek, bundan sonra tamamen yeni AIO soğutma teknolojisi üzerinde iş birliği yapmaya devam edecek.
Razer Katana, oyuncuların arzu ettiği performans, güvenilirlik ve CPU/GPU desteği ile ihtiyaç duyulan gücü sağlayan Platin dereceli ATX güç kaynağıdır. Tamamen modüler olan bu güç kaynakları, oyun bilgisayarları için temiz, tutarlı ve ultra verimli güç dağıtımı için birinci sınıf elektrikli bileşenler içerir. 750 ila 1.200 arasında çeşitli wattlarda Platin seviyesinin yanında bir de 1.600 watt'lık özel bir Titanyum seviyeli güç kaynağı seçenekleri mevcut olan seri, sıfır RPM aRGB fan ve 100% Razer Chroma uyumluluğu içerir.
Bu yeni endüstri lideri çözümlere ek olarak Razer, sekiz adede kadar Razer Kunai'leri desteklemek için tasarlanmış yeni bir Darbe Genişlik Modülatörü (Pulse Width Modulator- PWM) Fan Controller'ları piyasaya sürüyor. Razer PWM Fan Controller, herhangi bir oyun bilgisayarının hava akışını ve termal performansını iyileştirmeye yardımcı olmak için özelleştirilebilir fan eğrisi kontrolü için Razer Synapse yazılımıyla bütünleşmiş halde gelmektedir.
Razer, yeni bileşen ürün gruplarını bu ay Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa sunmaya başlayacak ve bu yılın ilerleyen günlerinde dünyanın geri kalanına sunulacak.
Yüksek Performanslı PC Bileşenleri Sektöründe Lider
Razer, Richard Hashim'in Razer Systems İş Birimi Büyüme Başkan Yardımcısı olarak kadrosuna ekleyerek, bu büyük girişimi yönetmek adına yeni bir ekip kurdu. Richard Hashim, yüksek performanslı PC endüstrisindeki en deneyimli üst düzey yöneticilerden biridir. Kariyeri boyunca Hashim, dünyanın dört bir yanındaki meraklılar, DIY'ciler ve oyuncular için birçok PC bileşeni ürün serisini piyasaya sürdü.
Richard Hashim, "Razer, dünyanın en iyi oyun dizüstü bilgisayarlarını ve çevre birimlerini tasarlama konusunda muazzam bir üne sahiptir. Razer Synapse ve Chroma yazılım platformları, günümüzde oyuncular arasında en gelişmiş ve yaygın olarak kullanılan uygulamalar arasındadır" diyor. "Bugün Razer, yüksek performanslı PC endüstrisine gerçekten yenilikçi, oyunun kurallarını değiştiren teknolojiler getirmeye başlıyor. Tüm yeni son teknoloji ürünlerimiz aynı zamanda Razer yazılımıyla sorunsuz bir şekilde çalışacak ve Razer tüketicisi için sürükleyici oyun deneyimini gerçekten geliştirecek şekilde tasarlanacak. Bu yüzden yakında daha heyecan verici duyurular için bizi takip etmeye devam edin."
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