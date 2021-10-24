Razer, Üst Düzey PC Bileşenlerini Duyurdu

Razer Kunai, Razer Hanbo, Razer Katana ve Razer PWM Fan Controller'ın RazerCon 2021'de piyasaya sürülmesi, Razer'ın yüksek performanslı PC oyun bileşenleri endüstrisine girişini simgeliyor.

Razer, Üst Düzey PC Bileşenlerini Duyurdu

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