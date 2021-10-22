Acer İş, Okul ve Eğlence için Yeni Geniş Ekranlı Chromebook'larını Tanıttı

Acer, ev ve iş kullanıcılarından hibrit çalışanlara ve öğrencilere kadar çok çeşitli tüketici profillerinin ihtiyaçlarını karşılayan dört yeni Chromebook modelini piyasaya sürdü.