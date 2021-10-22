Acer İş, Okul ve Eğlence için Yeni Geniş Ekranlı Chromebook'larını Tanıttı

Acer, ev ve iş kullanıcılarından hibrit çalışanlara ve öğrencilere kadar çok çeşitli tüketici profillerinin ihtiyaçlarını karşılayan dört yeni Chromebook modelini piyasaya sürdü.
Güvenilir Wi-Fi 6 desteği ve video konferans teknolojileri ile dayanıklı tasarımları gibi talep gören özelliklerin yanı sıra, en yeni işlemciler ve performans özellikleri ile donatılan yeni Acer Chromebook'lar, eğlence ve üretkenlik açısından kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.
Acer BT Ürünleri ve Dizüstü Bilgisayarlar İş Birimi Genel Müdürü James Lin, "Acer'ın geniş Chromebook serisi, ekran boyutu, işlemciler, dayanıklılık, bağlantı ve daha pek çok konuda her türlü kullanıcı ihtiyacını karşılayacak donanım ve yazılım özellikleri ile geliyor. İş, okul ya da eğlence fark etmez; Acer'ın tüm kullanıcılar için uygun bir Chromebook'u var" dedi.
Acer Chromebook Spin 514 - Hareket Halindeyken Kusursuz Video Konferans Deneyimi için Dönüştürülebilir 14 İnç Modeller
Kompakt bir tasarıma ve 14 inç FHD ekrana sahip yeni Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H) ve Acer Chromebook Spin Enterprise 514, çoklu görevlerde ve video konferanslarda güçlü üretkenlik için azami performans sağlamak üzere tasarlandı. 11. Nesil Intel® Core™ i7 işlemcilere kadar destekleyen performans odaklı yeni Chromebook'lar, fansız tasarımları sayesinde sessiz çalışarak ortak çalışma alanları için ideal bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Chromebook'un 14 inçlik FHD IPS[1] ekranı, ince çerçeveleri sayesinde yüzde 84 ekran-gövde oranına ulaşıyor. Acer Chromebook Spin 514, video konferanslar esnasında FHD MIPI web kamerasının daha net görüntüler ve düşük ışık parlamaları için mavi cam filtre ve gürültü azaltma teknolojilerinden yararlanıyor. Cihazın klavyeyi çevreleyen iki adet hoparlörü ve iki adet mikrofonu kaliteli bir video konferans deneyimi sunarken, DTS® Audio da yüksek kaliteli çevresel ses deneyimi sağlıyor. Ayrıca dahili akıllı amfi, daha yüksek ve daha net ses için Chromebook'un hoparlör performansını yükseltiyor.
Dönüştürülebilir bir tasarıma sahip yeni Chromebook Spin 514 ve Chromebook Spin Enterprise 514, hibrit çalışanlar için dizüstü bilgisayar, tablet, çadır veya ekran olmak üzere, ihtiyaca göre dört farklı kullanım modu sunabiliyor. Kullanıcıların gittikleri her yere gönül rahatlığıyla taşıyabilmeleri için son derece dayanıklı olan cihaz alüminyum üst ve alt kapaklarla güçlendirilmiş bir tasarıma sahip. Cihazların MIL-STD 810H[2] sertifikası dayanıklılığını belgelerken, yeni Chromebook'larda çift USB Type-C bağlantı noktası, Corning® Gorilla® Glass touchpad, arkadan aydınlatmalı klavye ve Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) gibi ek özellikler yer alıyor.
Acer Chromebook 515 – Geniş 15,6 inç Ekranda Yüksek Performans ve Konferans Konforu
Acer'ın ödüllü geniş ekran Chromebook ailesinin ödüllü geniş ekrana sahip diğer yeni üyeleri Chromebook 515 (CB515-1W/T) ve Acer Chromebook Enterprise 515, işte, evde ya da oyun oynamak için güçlü bir cihaza ihtiyaç duyan kullanıcılara çözüm sunuyor. Acer Chromebook Enterprise 515, özellikle bulut bilişim teknolojisinden faydalanan işletmeler ve buluttaki iş gücünü dağıtma, yönetme ve güvenceye almak isteyen BT yöneticileri için ideal bir dizüstü bilgisayar olarak konumlandırılıyor.
Yeni Chromebook'lar 11. Nesil Intel® Core™ i7 işlemciler ve Intel® Iris® Xe Grafik, 512 GB PCIe NVMe depolama ve 16 GB RAM'e kadar farklı konfigürasyonlarda tüketicilere sunuluyor. Her an kullanıma hazır bu cihazlar, bir saniyeden kısa sürede uyku modundan çıkabiliyorlar. İsteğe bağlı çoklu dokunma özelliğiyle sunulan 15,6 inçlik geniş FHD IPS[[i]] ekran, çoklu görevler için ek alan sunuyor. Yüksek kaliteli çevresel ses için DTS Audio ve daha yüksek, daha net ses için dahili akıllı amfiler ise Acer Chromebook 515'i tamamlıyor. Sahip oldukları gelişmiş video konferans teknolojisi hem ofisten hem de evden çalışanların bağlantıda kalmasına yardımcı oluyor. Cihazlarda yer alan çift mikrofon, video görüşmelerde kullanıcılarının seslerinin net bir şekilde gelmesine yardımcı olurken, web kamerası kapağı da video konferans dışı anlarda kullanıcı gizliliğini koruyor.
Üst kapağı alüminyumdan imal edilen yeni Chromebook'lar hem koruyucu hem de şık olan askeri seviye (U.S. MIL-STD 810H[[ii]] uyumlu) dayanıklılığa sahip güçlendirilmiş bir tasarım ile geliyor. Pürüzsüz Corning® Gorilla® Glass Touchpad, dokunma ve kaydırma işlemlerinin sorunsuz ve doğru bir şekilde gerçekleşmesini sağlarken, arkadan aydınlatmalı klavyeyi daha kullanışlı hale getiren nümerik tuş takımı da tam boy klavye isteyenlere hitap ediyor.
Sınıfının en iyisi olan bağlantı özellikleri ile gelen yeni 15,6 inçlik Chromebook'lar, veri aktarımı, güç dağıtımı ve harici ekranlara video ve ses paylaşımı için iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-C bağlantı noktasına (her iki yanda bir adet) sahip. Kablosuz bağlantı için en yeni Intel Wi-Fi 6 (Gig+) desteğinin yanı sıra, HDMI ve microSD yuvaları da Chromebook'larda yer alıyor.
[i] Burada adı geçen tüm markalar ve ürün adları, ilgili şirketlerin ticari markalarını içerir ve yalnızca ürünleri tanımlamak veya tanımlamak için kullanılır.
[ii] MIL-STD-810H, kontrollü olarak yürütülen bir test protokolüdür ve her durumda gelecekteki performansı garanti etmez. Bu testleri simüle etmeye çalışmayın, çünkü bundan kaynaklanan hasar Acer'ın standart garantisi kapsamında olmayacaktır.
Acer Chromebook 514 – Üstün Tasarım ve 8 Çekirdekli MediaTek Kompanio 828 İşlemci Gücü
Acer Chromebook 514 (CB514-2H/T) verimli ve hızlı performans özelliklerini en son teknolojiye sahip ultra taşınabilir tasarımla buluşturuyor. Sekiz çekirdekli MediaTek Kompanio 828 işlemciye sahip Chromebook ile eğlenceden çoklu görev uygulamalarına ve içerik oluşturmaya kadar her şeyi yapmak mümkün. 15 saate[[i]] kadar pil ömrü ile dikkat çeken cihaz yalnızca 30 dakikada pil kapasitesinin yüzde 50'sine kadar hızlı şarj edilebiliyor.
Şık tasarımı ile dikkat çeken Chromebook, 1,3 kg ağırlığı ve 16,85 mm inceliğiyle gideceğiniz her yere yanınızda götürülebileceğiniz kadar ufak oluşuyla da öne çıkıyor. Tarz sahibi alüminyum üst kapağı ezilmelere karşı koruma sağlarken, Corning Gorilla Glass dokunmatik yüzey sorunsuz bir gezinme deneyimi sunuyor. Chromebook'un 14 inçlik (isteğe bağlı çoklu dokunmatik) mat ekranı görüntüleri vurgulayan dar çerçeveleri ile dikkat çekiyor. DTS Audio sistemi, arkadan aydınlatmalı klavyesi ve USB Type-C bağlantı noktaları gibi ek özellikler ise Acer Chromebook 514'ün çok yönlü bir performans ortaya koymasına yardımcı oluyor.
Acer Chromebook Spin 314: Bütçe Dostu 14 inç Chromebook'ta OceanGlass Touchpad Dikkat Çekiyor
Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1H/N), cam benzeri bir dokuya geri dönüştürülmüş ve tamamen plastik atıklardan yapılmış benzersiz çevre dostu OceanGlass™ touchpad ile havalı bir görünüm sunarken, dokunma geri bildirimiyle farklı bir kullanım deneyimi sunuyor. Okyanuslardaki plastik atıkların azaltılmasına katkıda bulunan bu cihaz, aynı zamanda en yeni Intel® işlemcilere, 6 mm'lik (0,24 inç) dar çerçevelere sahip 14 inç büyüklüğe kadar FHD IPS dokunmatik ekrana[[ii]] ve 10 saatlik pil ömrüne[4] sahip. Bu özellikler, Acer Chromebook Spin 314'ü özellikle öğrenciler için harika bir seçim haline getiriyor.
Yeni Chromebook ayrıca bir adet USB 3.2 Type-C, iki adet USB 3.2 Type-A, bir adet HDMI bağlantı noktası ve bir adet MicroSD gibi zengin bağlantı yuvalarına ek olarak daha hızlı kablosuz bağlantı için Wi-Fi 6 ve 2x2 MU-MIMO teknolojileri ile geliyor.
[i] Acer tarafından Google Chrome OS power_LoadTest kullanılarak yapılan testlerdir. Pil ömrü değişecek ve pilin maksimum kapasitesi zamanla ve kullanıma bağlı olarak doğal olarak azalacaktır. Test ayrıntıları için http://www.chromium.org/chromium-os/testing/power-testing adresine göz atabilirsiniz
[ii] Teknik özellikler model veya bölgeye göre farklılık gösterebilir.
Chrome OS, Chrome Enterprise ve Uygulama Desteği
Acer Chromebook Enterprise, çalışanlara modern bir deneyim sunan, hızlı, dahili güvenliğe sahip, hızlı kurulan ve toplam sahip olma maliyetini düşüren cihazlardan oluşuyor. Chrome Enterprise Yükseltme özellikli Acer Chromebook'lar, Chrome OS sayesinde BT yöneticilerine işletmelerindeki iş gücünü bulut tabanlı olarak her yerden güvenli ve etkili bir şekilde dağıtma, düzenleme ve güçlendirme olanağı tanıyor.
Yeni Acer Chromebook'ların tümü Google Play ve web tabanlı uygulama desteği sunuyor. Böylece kullanıcılar üretkenlik, yaratıcılık ve daha fazlası için istedikleri tüm uygulamalara erişebiliyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H), ekim ayında EMEA bölgesinde 799 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Chromebook Enterprise Spin 514, ekim ayında EMEA bölgesinde 1.049 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Chromebook 515 (CB515-1W/T), ekim ayında EMEA bölgesinde 499 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Chromebook Enterprise 515, ekim ayında EMEA bölgesinde 799 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Chromebook 514 (CB514-2H/T), kasım ayında EMEA bölgesinde 399 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1H/N), ekim ayında EMEA bölgesinde 449 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
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