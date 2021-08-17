Razer'dan Yeni Klavye Aksesuar Setleri

Razer, Razer Phantom Klavye Tuş Yükseltme Seti, PBT Tuş Kapağı + Sarmal Kablo Yükseltme Seti ve hem mini hem de TKL klavyeler için Ergonomik Bileklik ile herkese kişiselleştirme getiren bir dizi klavye aksesuar setinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu.