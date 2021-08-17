Razer'dan Yeni Klavye Aksesuar Setleri

Razer, Razer Phantom Klavye Tuş Yükseltme Seti, PBT Tuş Kapağı + Sarmal Kablo Yükseltme Seti ve hem mini hem de TKL klavyeler için Ergonomik Bileklik ile herkese kişiselleştirme getiren bir dizi klavye aksesuar setinin piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Bir zamanlar klavye tutkunlarının alanı olan Razer klavye aksesuar setleri, herkesin mükemmel klavye görünümünü ve hissini kolayca oluşturmasına olanak tanıyor.
Razer Phantom Klavye Tuş Yükseltme Seti, PBT Tuş Kapağı + Sarmal Kablo Yükseltme Seti ve Ergonomik Bileklik, herkesin klavyesini mükemmel görünüm ve his için yükseltmesine ve değiştirmesine olanak tanıyan geniş bir set yelpazesiyle klavye özelleştirmesi getiriyor.
Razer Phantom Klavye Tuş Yükseltme Seti, Razer'a özel birleştirilmiş gizli ve puding tasarımıyla benzersiz 2'si 1 arada estetiğe sahiptir. Puding tasarımının yarı saydam yan duvarı, herhangi bir klavyede daha parlak, daha canlı bir RGB aydınlatma efektine izin verir ve uzun ömürlü, solmaya karşı dayanıklı tuşlar sunmak için alttan lazerli gravür içerir. Chroma RGB aydınlatma kapalıyken, klavye tuşları bu minimalist görünüm için havalı, gizlilik etkisine sahiptir. Razer Phantom Klavye Tuş Yükseltme Seti, siyah veya beyaz renkte 128 tuş takımı olarak mevcuttur ve standart alt sıra İngilizce dil seçeneğine sahip Razer'ın tüm Mini, Tenkeyless ve tam boyutlu mekanik/optik klavyeleriyle uyumludur.
Razer Phantom Keycaps, yine bugün piyasaya sürülen Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed Phantom Edition'da da mevcuttur.
Razer PBT Tuş Kapağı + Sarmal Kablo Yükseltme Seti, Doubleshot PBT tuş başlıklarının dayanıklılığını tüm klavyelere getirirken, sarmal USB-C- USB-A kablosu, daha fazla esneklik için örgülü fiber tasarımıyla şık, düzenli bir görünüm sağlar. PBT Tuş Kapağı + Sarmal Kablo Yükseltme seti; Razer Green, Classic Black, Mercury White ve Quartz Pink olmak üzere dört renkte mevcuttur. Razer'ın %60, Tenkeyless ve Tam boyutlu mekanik/optik klavyeleriyle çalışır ve standart alt sıra İngilizce dizilime uyumlu 120 tuş başlığından oluşur.
PBT Tuş Kapağı + Sarmal Kablo Yükseltme Seti hakkında daha fazla bilgi için lütfen rzr.to/pbt-coiled-cable adresini ziyaret edin.
Yeni Ergonomik Bileklik, maksimum bilek desteği için yenilikçi ergonomik eğime sahip peluş hafızalı köpük iç kısmıyla tüm Mini veya Tenkeyless klavyelere konfor getiriyor. Kaymayı önleyici kauçuk ayaklar, istenmeyen klavye yürümesine engel olurken, yastıklama, en uzun oyun seanslarından sonra bile bilek gerginliğini azaltır.
Ergonomik Bilek Desteği hakkında daha fazla bilgi için lütfen rzr.to/ergonomic-wrist-rest adresini ziyaret edin.
NE ZAMAN: Razer Phantom Klavye Tuş Yükseltme Seti, PBT Tuş Kapağı + Sarmal Kablo Yükseltme Seti ve Ergonomik Bileklik 11 Ağustos 2021'de satışa sunuldu.
NEREDE: Razer Phantom Klavye Tuş Yükseltme Seti: 11 Eylül'e kadar Razer.com'da, ardından Razer.com, RazerStores ve yetkili satıcılara özel olarak satılacak.
PBT Tuş Kapağı + Sarmal Kablo Yükseltme Seti ve Ergonomik Bilek Dayanağı: Lansmandan itibaren Razer.com, RazerStores ve yetkili satıcılarda satılacak.
FİYAT: Razer Phantom Klavye Tuş Yükseltme Seti: 34.99$ / 39.99€
PBT Tuş Kapağı + Sarmal Kablo Yükseltme Seti: 49.99$ / 59.99€
Ergonomik Bilek Dayanağı: 19.99$ / 24.99€
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın