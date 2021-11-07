Razer Yeni Ürünlerini Tanıttı

Razer, Üretkenlik serisine yeni Pro Click Mini kablosuz fare, Pro Type Ultra kablosuz klavye ve Pro Glide XXL fare matı ile üç yeni ürünü tanıttı. Yeni Pro serisi, çok cihazlı kablosuz bağlantı, uzun pil ömrü ve daha sessiz bir ses profili sunar. Razer'ın yüksek performanslı, dayanıklı, ergonomik donanım üretme konusundaki uzmanlığıyla birleşen yeni Pro serisi, günümüzün esnek çalışma alanı konumları için ideal iş, ev-ofis veya mobil çevre birimlerini sunuyor.
İnsanlar evden çalışmaya devam ettikçe, üretkenliği artırmak ve daha sorunsuz, daha hızlı bir iş akışı sağlamak için yüksek kaliteli klavyeler ve fareler daha önemli hale geldi. Razer'ın yeni Pro serisi, firmanın profesyonel seviye oyun cihazları üretme konusunda yıllar içindeki deneyiminden elde edilen en son donanım ve yazılım teknolojisine sahiptir. Endüstri lideri ergonomik yapıları modern, şık tasarım ve yüksek performanslı oyun teknolojileri ile birleştiren Pro serisi, kullanıcıların iş yerinde de kazanmalarını sağlamak için konfor, pil ömrü ve hassasiyet sunar.
Razer Çevre Birimleri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Alvin Cheung, "Bugünün çalışma alanı herhangi bir yerde olabilir- ofis binasında, evde yemek masasında, trende veya havada" diyor. "Kullanıcının nerede olduğuna bakılmaksızın, Razer'ın Pro serisi, dikkat dağıtmayan sessiz tıklamalı fare anahtarlarından tüm gün rahat yumuşak dokunuşlu tuş başlıklarına kadar her görev ve durum için iş akışını artıran özelliklere sahiptir ve kullanıcıların nerede olurlarsa olsunlar etkin bir şekilde çalışmasına olanak tanır."
Razer Pro Click Mini
Şık, kompakt form faktörü ile Pro Click Mini, hareket halindeyken kullanım için herhangi bir çantaya, evrak çantasına veya sırt çantasına kolayca sığacak şekilde tasarlanmıştır, ancak günlük masaüstü ve iş istasyonu kullanımı için de uygundur. 15 milyon tıklamaya kadar derecelendirilen sessiz, dokunsal anahtarlar kullanan Pro Click Mini, ofiste, kafede, trende veya evde dikkat dağıtıcı olmayan bir deneyim için minimum sesle maksimum üretkenlik sunar.
Bluetooth aracılığıyla 3 cihaza ve 2,4 GHz dongle ile dördüncü bir cihaza bağlanabilen Pro Click Mini, her seferinde sürekli olarak eşleştirmeye ve eşleştirmeyi kaldırmaya gerek kalmadan birden fazla cihazı kontrol etmek için kullanılabilir. Sağlanan 2,4 GHz dongle aracılığıyla Razer™ HyperSpeed Teknolojisini kullanan Pro Click Mini, masaüstü veya dizüstü bilgisayarlara endüstri lideri hızlı, güvenilir ve gecikmesiz kablosuz bağlantı sunar.
Pro Click Mini'nin kalbinde, inanılmaz doğruluk sağlayan ve hassas kontrol gerektiren görevlerde verimliliği artıran Razer 5G Advanced optik sensör bulunur. Yeni Razer™ HyperScroll tekerleği, büyük belgelerde ve web sayfalarında hızlı ve kolay gezinme için Serbest Döndürme ve Dokunsal kaydırma modları arasında geçiş yapabilirken, 4 yönlü eğme-tıklama işlevi, kolay yatay kaydırma ve hareket olanağı sağlar. Birden fazla uygulamada kullanım kolaylığı için ek 7 tamamen programlanabilir düğme ile Pro Click Mini, modern ofis işlerinin talepleri için mükemmel, çok yönlü, yetenekli bir faredir.
Yeni Razer Pro Click Mini hakkında daha fazla bilgi için buraya bakın.
Razer Pro Type Ultra
Topluluk geri bildirimleriyle rafine edilen ve geliştirilen Razer Pro Type Ultra, Razer'ın Pro serisi klavyelerinin yeni neslidir ve ofis alanına daha sessiz, daha lüks bir yazma deneyimi getirir. 80 milyon basışa kadar derecelendirilen sessiz mekanik anahtarlarla tuş başlıkları, gün boyu yazma rahatlığı için yumuşak dokunuşlu bir kaplamaya sahiptir. Peluş bir deri bilek desteği daha fazla destek sağlar ve gün boyunca olası bilek yorgunluğunu azaltır.
Hem Bluetooth hem de Razer HyperSpeed Wireless desteği ile Pro Type Ultra, bağlı cihazlar arasında tek bir düğmeye basarak kolayca geçiş yaparak aynı anda 4 cihaza bağlanabilir. 200 saatin üzerinde pil ömrü ve kablo şarjı ile Pro Type Ultra, modern ofis için en üst düzeyde üretkenlik klavyesidir.
Hem Pro Type Ultra hem de Pro Click Mini, Razer™ Üretkenlik Dongle ile birlikte verilir, bu da kullanıcıların her iki cihazı tek bir dongle'a bağlayıp, her biri hayati öneme sahip USB bağlantı noktalarından sadece bir tanesini meşgul ederken her iki cihaz için de hızlı, gecikmesiz Razer HyperSpeed Kablosuz bağlantısını sürdürmesine olanak tanır.
Yeni Razer Pro Type Ultra hakkında daha fazla bilgi için buraya bakın.
Razer Pro Glide XXL
Razer'ın üretkenlik çevre birimlerinin yeni serisini tamamlayan Pro Glide XXL, tam masa genişliğine sahip yumuşak fare altlığı ve Pro Click farenin ideal arkadaşıdır. Son derece hassas fare takibi için dokulu mikro dokuma yüzeyi ile yüksek yoğunluklu kauçuk taban katmanına bağlanan Pro Glide XXL, konforu artırmak ve yorgunluğu en aza indirmek için masanın genişliği boyunca yastıklı bir yüzey sağlar. Pro Glide XXL, Pro Click Mini ve Pro Type Ultra için mükemmel tamamlayıcı yüzey olup, artırılmış fare kontrolü ve konforu ile çalışma alanına tanımlanmış, profesyonel bir görünüm kazandırır.
Yeni Razer Pro Glide XXL hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya bakın.
RAZER PRO CLICK MINI
- 15 milyon düğme ömrüne sahip Sessiz Mekanik Fare Anahtarları
- Şık ve kompakt tasarım
- Serbest dönüşlü ve dokunsal modlara sahip 4 Yönlü Razer™ HyperScroll Tilt Wheel
- 4 cihaza kadar çoklu ana bilgisayar bağlantısı
- 7 bağımsız programlanabilir düğme
- Razer™ Üretkenlik Dongle'ı
- Bağlantı: Razer™ HyperSpeed 2.4GHz kablosuz + Bluetooth®
- Pil Ömrü: Bluetooth® üzerinde ~725 saate kadar ve 2,4 GHz kablosuz üzerinde ~465 saate kadar
- Gerçek 12.000 DPI ile Razer™ 5G Gelişmiş Optik Sensör
- DPI aşamaları Synapse 3'te ayarlanabilir (DPI aşamaları: 400 / 800 / 1600 (varsayılan) / 3200 / 6400)
- Yerleşik DPI depolama (5 DPI aşamasına kadar)
- Saniyede 300 inç'e kadar (IPS) / 35 G hızlanma
- 1000 Hz yoklama oranı
- Razer Synapse 3 desteği
- Yaklaşık boyut: 100,2 mm x 62,7 mm x 34,1 mm
- Yaklaşık ağırlık: 1x Alkalin AA pil ile 88g; 2x Alkalin AA pil ile 111g
RAZER PRO TYPE ULTRA
- Peluş deri bilek desteği ile Ergonomik Tasarım
- Razer™ HyperSpeed Kablosuz Teknolojisi
- Razer™ Üretkenlik Dongle'ı
- Razer™ Sarı Mekanik anahtarlar. Doğrusal ve Sessiz
- 80 milyon tuş vuruşuna kadar dayanıklılık
- Tamamen Programlanabilir tuşlar, Makro özellikli
- 4 cihaza kadar Bluetooth ve Kablosuz bağlantı
- Beyaz LED arkadan aydınlatmalı tuşlar
- Pil ömrü: Bluetooth®'ta arka aydınlatma olmadan ~214 saate ve 2.4Ghz kablosuzda ~207 saate kadar veya tam parlaklıkta arka aydınlatmada Bluetooth® ve 2.4Ghz ile ~13 saate kadar
- 10 Anahtar Geçişi
- Razer Synapse 3 desteği
RAZER PRO GLIDE XXL
- Daha fazla kapsama alanı için artırılmış boyut
- Dokulu mikro dokuma kumaş yüzey
- Kalın, yüksek yoğunluklu kauçuk köpük
- Uzun süreli konfor için yastıklı yüzey
- Kaymaz kauçuk taban
- Boyutlar: 940x410x3mm
FİYAT & SATIŞA ÇIKIŞ
Razer Pro Click Mini: 79,99$ / 89,99€
Razer.com ve belirli perakendeciler: 2 Kasım 2021
Razer Pro Type Ultra: 159,99$ / 169,99€
Razer.com ve belirli perakendeciler: Q4 2021
Razer Pro Glide XXL: 29,99$ / 34,99€
Razer.com ve belirli perakendeciler: 2 Kasım 2021
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