Realme, 120Hz Ekranlı Yeni Telefonu X7 Max 5G'yi Resmi Olarak Tanıttı

Realme, yeni orta sınıf akıllı telefonu X7 Max 5G'yi resmi olarak tanıttı. Telefon, yüksek yenileme hızına sahip AMOLED ekranı, 64MP kamerası, 5G desteği ve 50W hızlı şarj desteği gibi özellikleri rekabetçi bir fiyata sunmayı amaçlıyor.
Telefon, 6,4 inç FullHD+ AMOLED ekrana sahip. Bu ekran, 120Hz yenileme hızına sahip. Ekran üzerindeki delik, 16MP selfie kameraya ev sahipliği yapıyor. Arkada ise 8MP (ultra geniş), 2MP (makro) ve 64MP çözünürlükteki 3 lensten oluşan bir kamera sistemi bulunuyor.
Telefonun kalbinde MediaTek'in Dimensity 1200 yonga seti bulunuyor. Bu yonga seti, ARM G77 MC9 GPU ile birlikte geliyor. Realme, telefonun "buhar soğutma sisteminin, sürekli performans için çekirdek sıcaklığını 15 dereceye kadar düşürebileceğini iddia ediyor.
Diğer özellikler arasında stereo hoparlörler, 3,5 mm kulaklık jakı, çift SIM destekli 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC ve GPS yer alıyor. Telefon, Android 11 ile birlikte geliyor, 50W hızlı şarjı destekleyen 4.500 mAh pili barındırıyor. Realme'ye göre, birlikte verilen şarj cihazı, 16 dakikada pilin yüzde 50'sini doldurabiliyor.
X7 Max 5G siyah, gümüş ve mavi renk seçenekleri ile geliyor. 4 Haziran'da satın alınabilecek olan telefonun fiyatları ise şu şekilde olacak: 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip temel model 370 dolar, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip model ise 413 dolar.
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