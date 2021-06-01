Realme, 120Hz Ekranlı Yeni Telefonu X7 Max 5G'yi Resmi Olarak Tanıttı

Realme, gelişmiş özellikleri uygun bir fiyat karşılığında sunmayı hedefleyen yeni telefonu X7 Max 5G'yi resmi olarak tanıttı. X7 Max 5G özellikleri ve fiyatı, haberimizde...