Samsung, Yeni "Ucuz Galaxy Telefonu" Galaxy A03s İnternete Sızdı

Görünüşe göre Samsung'un planları arasında yeni bir ucuz Galaxy A serisi telefon daha bulunuyor. 91Mobiles'ın söylediğine göre bu telefon Galaxy A03s ve tahmin edebileceğiniz gibi geçtiğimiz yıl sunulan Galaxy A02'lerin takipçisi olacak. Bugüne kadar bu telefon hakkında hiçbir şey duymamıştık, ancak artık hem görselleri hem de bazı özellikleri ile aynı anda karşılaşmaktayız.
Görseller, plastik bir arka kısım ve çentikli 6,5 inç Infinity-V ekranı gösteriyor, bütçe dostu standart bir tasarımı ortaya koyuyor. Bildirilene göre arka kısmında 13MP ana kamera ve muhtemelen ultra geniş ve makro olan iki 2MP sensörden oluşan üçlü bir kamera düzeni bulunuyor. Selfie'ler için 5MP ön kamera olduğu söyleniyor. Temel olarak, kamera düzeninin Galaxy A02 ile tamamen aynı olması bekleniyor.
Aslında, en azından yeni sızıntıda bahsedilen bu telefondaki tek yeni şey, yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü ve bir USB-C bağlantı noktası. Galaxy A02 bu özelliklerin her ikisinden de yoksundu, ancak bunların dahil edilmesi Galaxy A03s'i çoğu müşteri için pek heyecan verici hale getirmeyebilir.
Galaxy A03s 9,5 mm kalınlığında ve 166,6x75,9x9,1mm ölçülerinde olacak. Pil kapasitesi, işlemci ve bellek seçenekleriyle ilgili ayrıntılar sızıntıya dahil edilmedi, ancak bir tahminde bulunacak olursak, pil kapasitesinin muhtemelen bir yükseltme almayacağını söyleyebiliriz. İşlemciye gelince, Samsung'un bir Snapdragon çipini mi kullanacağı (A02'lerde Snapdragon 450 var) yoksa bu yıl birçok telefonda olduğu gibi bir MediaTek çipine mi geçeceği henüz belli değil.
Lansman ve fiyatlandırma bilgileri de şimdilik eksik, ancak önümüzdeki haftalarda daha fazlasını öğreneceğimiz kesin...
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