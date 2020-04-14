realme 6 ve realme 6 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

realme'nin yeni akıllı telefonları realme 6, realme 6 Pro ve realme 6i tanıtıldı, fiyatları ve satış tarihi belli oldu. İşte realme 6, realme 6 Pro ve realme 6i özellikleri, fiyatı ve satış tarihi!