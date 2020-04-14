realme 6 ve realme 6 Pro Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Yakın bir süre içinde Türkiye akıllı telefon pazarına giren ve özelikle fiyat/performans oranıyla dikkatleri üzerine çeken realme, beklenen yeni telefonlarını bugün düzenlediği bir etkinlikle tanıttı.
realme'nin yeni telefonları; realme 6, realme 6 Pro ve realme 6i olurken, telefonlar sahip oldukları özelliklerin yanı sıra rekabetçi fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Şimdi telefonlara yakından bakalım.
realme 6 Özellikleri Neler?
realme 6, sahip olduğu özelliklerle beraber geniş multimedya deneyimi yaşamak isteyen ve aynı zamanda güçlü bir akıllı telefon sahibi olmayı düşünen kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış bir model.
6.5 inç büyüklüğünde bir ekranın sahibi olan realme 6, IPS LCD ekran paneline sahip ve 1080x2400 piksel çözünürlük içeriyor. 20:9 en boy oranına sahip ekran sahip olduğu rekabetçi fiyatına karşın 90Hz ekran tazeleme oranıyla da dikkat çekiyor. Bu özelliğiyle, amiral gemisi telefonlar arasına adını yazdırdığını da söyleyebiliriz.
realme 6'nın işlemcisi MediaTek MT6785 Helio G90T olurken, telefon Türkiye'de 2 farklı RAM seçeneğiyle satışa sunulacak. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip modelin yanında tercih eden kullanıcılar 8 GB RAM ve 128 GB hafıza seçeneğiyle de realme 6'ya sahip olabilecekler.
Parmak izi sensörüne sahip olan ve buna yan panelinde yer veren realme 6'nın batarya kapasitesi ise 4300 mAh.
realme 6, 4 kameralı bir akıllı telefon olurken, ana kamera yapay zeka destekli 64 MP ölçüsünde yer alıyor. f/1.8 diyaframlı ve 26 mm'lik ana kameranın yanında ultra geniş açılı fotoğraf çekimleri için 8 MP ikinci kamera da yer alıyor.
Telefondaki 3'üncü ve 4'üncü kameralar 2 MP ölçüsünde olurken, bunlardan biri makro çekimlere özel olarak atanmış. Bir diğeri ise alan derinlikli fotoğraf çekimlerinde rol oynuyor.
realme 6 Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Satışa Çıkacak?
realme 6, 4 GB RAM + 128 GB hafıza seçeneğiyle 2999 TL fiyatla, 8 GB RAM + 128 GB hafıza seçeneğiyle ise 3199 TL fiyatla satın alınabilecek. Ancak Türkiye'de 21 Nisan'da satışa çıkacak olan realme 6, 21 Nisan - 28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek kampanya ile fiyat avantajı sunacak. Bu kampanyaya göre tüketiciler realme 6'nın 4 GB RAM + 128 GB seçeneğini 2399 TL fiyatla satın alabilecekler.
realme 6 Pro Özellikleri Neler?
realme 6 Pro, ailenin amiral gemisi olma özelliği içerirken, aynı zamanda dünyada bir ilki de gerçekleştiriyor. Dünyanın ilk Qualcomm Snapdragon 720G kullanan telefonu olma özelliğini taşıyan realme 6 Pro, bu işlemcisiyle rekabete yeni bir boyut kazandıracakken, üst seviye özellikleriyle tüketicileri kendinden memnun bırakacak gibi görünüyor. Elbette öyle olup olmadığını daha sonra sizlerle realme 6 Pro incelemesini gerçekleştirdiğimizde karar vereceğiz.
realme 6 Pro, 8 çekirdekli Snapdragon 720G işlemcisinin yanında 6 GB RAM ve 8 GB RAM seçeneklerini kullanıcılara sunuyor. 128 GB depolama alanına sahip olan telefon, elbette tıpkı realme 6 ve realme 6i modelleri gibi Android 10 işletim sistemiyle geliyor ve realme UI arayüzünü kullanıma sunuyor. Telefonda grafik işlemci ise Adreno 618 ve batarya kapasitesi 4300 mAh. Bu arada telefonda yine tıpkı realme 6 gibi 30W gücünde şarj desteğinin bulunduğu bilgisini de verelim.
realme 6 Pro da ekranıyla amiral gemisi statüsünde bir akıllı telefon oluyor. 6.6 inç büyüklüğünde ekranı ile 90 Hz ekran tazeleme hızı sağlayan telefon, 1080x2400 piksel çözünürlüğünde görüntü üretebiliyor. Ayrıca ekranın Gorilla Glass 5 koruma ile korunduğunu da söyleyelim.
realme 6 Pro, toplam 6 kameralı bir akıllı telefon olmasıyla da fark yaratan bir model. Ana kamerasıyla 64 MP ölçüsünde bir lens sunan telefon, bu kamerasında lazer otofokus da bulunduruyor.
İkinci kamera 12 MP telefoto lens oluyor. Telefonda, telefoto lensin yer alması, realme 6 ile farklarından birini yaratıyor. realme 6 Pro, bu kamerasıyla 2x optik zum yapabiliyor.
Ultra geniş açılı 3'üncü kamera 8 MP ölçüsünde olurken, 4'üncü kamera da 2 MP olarak makro çekimlere özel olarak karşımıza çıkıyor. realme 6 Pro, 4cm mesafeden başarılı makro çekimler yapabiliyor.
realme 6 Pro'nun ön kameraları ise 16 MP ve 8 MP şeklinde 2'li olarak karşımıza çıkıyor. Bu kameraların tüm yeteneklerinden realme 6 Pro incelemesinde ayrıntılı olarak bahsedeceğiz.
realme 6 Pro Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Satışa Çıkacak?
realme 6 Pro'nun fiyatı 3899 TL. Ancak realme, düzenlediği kampanya kapsamında realme 6 Pro'yu 3199 TL fiyatla tüketicilerle buluşturuyor. Ayrıca yine bu kampanya kapsamında tanıtılan yeni realme Buds Air ile beraber tercih edildiğinde özel fiyat fırsatı da sunuluyor. Kampanya süresince realme 6 Pro + realme Buds Air 3598 TL fiyatla satın alınabilecek. realme 6 Pro Türkiye satış tarihi 21 Nisan olurken, özel kampanya stoklar ile sınırlı olacak.
realme 6i Özellikleri Neler?
realme'nin 6 serisinden realme 6i ise, uygun fiyata yetenekli bir akıllı telefon sahibi olmak isteyenlere hitap ediyor. Özellikle renkli tasarımıyla ilgi çekici duran realme 6i, Yeşil Çay ve Krem Beyazı renk seçenekleriyle kullanıcılara sunulacak.
6.5 inç büyüklüğünde, 720x1600 piksel çözünürlüğünde ekranın sahibi olan telefon, yine diğer 2 model gibi 20:9 ekran en boy oranı içeriyor ve su sıçramalarına karşı yapıda tasarlanan gövdesiyle pek çok rakibine nispeten fark yaratıyor.
Android 10 işletim sistemini kullanan telefonda, işlemci hanesinde MediaTek Helio G80 yer alırken, telefonun RAM kapasitesi 4 GB, depolama alanı ise 128 GB.
realme 6i, özellikle uzun pil performansı sunacak gibi duran bir model oluyor. Zira telefonun batarya kapasitesi tam 5000 mAh olurken, telefonda 18W gücünde hızlı şarj desteği de yer alıyor.
realme 6i'de parmak izi okuyucu arka tarafa yerleştirilmiş. Burada köşeye alt alta yerleştirilen kamera hattı da dikkat çekici duruyor. Zira telefonda 48 MP ölçüsünde ana kamera yer alırken, bu sınıf telefonlar arasında kamera performansıyla da göz dolduracak gibi görünen bir model oluyor realme 6i.
Telefonun arkasında yer alan diğer 3 kamera ise 8 MP ultra geniş açılı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü şeklinde bulunuyor.
Bu arada realme 6i, şu anda elimizde. realme 6i testlerine başladık ve kısa süre içinde realme 6i incelemesini sizlerle buluşturacağımızı da belirtelim. realme 6i sahip olduğu özellikleriyle bizlere neler sunduğundan ve fiyat/performans oranıyla rakipleriyle kıyaslamasından daha detaylı olarak realme 6i incelememizde sizlere bahsedeceğiz.
realme 6i Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Satışa Çıkacak?
Peki, realme 6i'nin fiyatı ne kadar ve satışa ne zaman çıkacak? realme 6i, 16 Nisan'da satışa çıkıyor. realme 6i'nin fiyatı 2399 TL olarak açıklandı. Ancak kampanya kapsamında tüketiciler realme 6i'yi daha ucuza satın alabilecekler.
realme 6i, 16 – 23 Nisan tarihleri arasında 4 GB RAM ve 128 GB hafıza seçeneğiyle 1799 TL fiyatla satın alınabilecek.
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