realme 9 Serisi İlkler Arasına Girecek!

realme, 5G ddestekli akıllı telefonlar için altyapı çalışmalarını sürdürüyor. güçlü büyüme ivmesini sürdürdü. realme'nin kahraman ürün grubu, realme Sayı Serisi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 40 Milyon sevkiyata ulaşarak aynı zamanda dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markalarından olmayı da başardı. realme'nin Sayı Serisi çok yakında yeni versiyonları ile gelmeye hazırlanıyor. İlk Pro+ ürünü de dahil olmak üzere yeni 9 Pro Serisi'ni küresel pazara sunacak ve 5G'nin tüm ayrıntılarını da bekleyenleri ile paylaşacak. realme 9 Pro Serisi, Hepsi Bir Arada 5G Sistemi ve en yeni MediaTek Dimensity 920 5G İşlemci ile ilkler arasına girecek.
realme 9 Pro+, MediaTek Dimensity 920 5G İşlemcili Dünyanın İlk Akıllı Telefonlarından
Küresel anlamda kullanıcılarına son teknoloji ve en iyi kaliteyi ulaştırmayı öncelik haline getiren realme, 2020'den itibaren dünya çapındaki kullanıcılarına şaşırtıcı performansa sahip 5G destekli akıllı telefonlar sunmaya da başladı. Ve bu sefer 9 Pro Serisi ile, MediaTek Dimensity 920 5G İşlemci'ye sahip ilk akıllı telefonlar arasına girmenin avantajını yaşayarak, 5G ağlarını destekleyecek.
realme, En Hızlı Büyüyen 5G Android Akıllı Telefon Markaları Arasında
Counterpoint Research Pazar Analizi şirketinin verilerine göre; realme, Hindistan, Çin ve Avrupa'da sağladığı büyüme oranıyla üçüncü çeyrekte dünya çapında en hızlı büyüyen 5G destekli akıllı telefon markası oldu. realme, %121'lik küresel büyüme oranına kıyasla yıllık %831 büyüyen 5G akıllı telefon satışlarıyla pazarı geride bırakmayı başardı.
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