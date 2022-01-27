realme 9 Serisi İlkler Arasına Girecek!

realme, 5G destekli akıllı telefonlar için altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, ilk Pro+ ürünü de dahil olmak üzere yeni 9 Pro Serisi'ni küresel pazara sunacak.

realme 9 Serisi İlkler Arasına Girecek!

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