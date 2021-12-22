realme C21Y Piyasaya Sürülüyor! İşte Özellikleri!

realme, dünyanın TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasına sahip akıllı telefonu realme C21Y'yi piyasaya sürüyor. Yüksek kalite ilkesiyle yola çıkan realme C21Y, daha gelişmiş özelliklerle birlikte geliyor. Süper Gece Çekimi moduna sahip Yapay Zekalı Üçlü Kamera, 6.5" HD+ mini çentikli tam ekran, sekiz çekirdekli 12nm işlemci ve 5000mAh devasa pile sahip realme C21Y, genç kullanıcılara gelişmiş bir deneyim sunmak için tasarlandı. realme C21Y bekleyenleriyle yarından itibaren Türkiye pazarında satışa çıkıyor.
Octa-core 12nm işlemciyle güçlü oyun performansı
Unisoc T610 işlemcisiyle realme C21Y, bu segmentteki en iddialı oyunculardandır. Unisoc T610, 1.8GHz'e ulaşan bir octa-core 12nm işlemcidir. CPU, iki yüksek performanslı 1.8GHz A75 ve altı enerji tasarruflu 1.8GHz A55'ten oluşur. GPU, 614.4MHz'e ulaşabilen enerji tasarruflu Mali G52'dir. Performans anlamında Snapdragon 662'ye benzer sonuçlar vermektedir. Yine Antutu Skoru 198,521 olan realme C21Y iddialı sonuçlar ortaya koymaktadır.
Süper Gece Çekimi Moduna sahip Yapay Zekalı Üçlü Kamera geceyi tüm güzellikleriyle yakalar
realme C21Y'nin 13 MP birincil kamerası 4 kata kadar yakınlaştırma sunar ve PDAF otomatik odaklama özelliğini destekler. Fotoğraflar sadece gün ışığında net olmakla kalmayıp ışığın az olduğu ve karanlık ortamlarda da aydınlıktır ve rakiplerini parlaklık, detay ve renk açısından geride bırakmıştır. Chroma Boost özelliğine sahiptir ve piksel düzeyinde eşleştirme algoritmasıyla parlaklık ve renk iyileştirilir ve böylece daha iyi bir dinamik aralık, ekran kontrastı ve canlı renkler ortaya çıkar.
Selfie kamerası, trendleri belirleyen fotoğraflar için tasarlanan Yapay Zekalı güzellik modu, HDR modu, portre modu ve Filtre modunu destekler.
TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikası
TÜV Rheinland iş ve yaşamın tüm alanlarında güvenlik ve kaliteyi temsil eder. 2006'dan beri, TÜV Rheinland sürdürülebilirliği desteklemek ve yolsuzlukla mücadele etmek için Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin bir üyesidir.
TÜV Rheinland Akıllı Telefon Yüksek Güvenilirlik Sertifikası, elektronik cihazlar için yüksek bir kalite standardının yanı sıra dünya çapındaki büyük pazarlar için sektör standartları belirlemektedir.
6.5" HD+ mini çentikli tam ekran, daha sürükleyici video ve oyun deneyimi
realme C21Y, %89,5'e varan ekran-gövde oranıyla 6.5" HD+ mini çentikli tam ekrana sahiptir. 20:9 incelik oranıyla, elde tutmak kolaydır ve sosyal medyada gezinirken daha fazla içerik gösterir.
Parmak iziyle ultra hızlı kilit açma özelliği gizliliğinizi korur
realme C21Y parmak iziyle saniyeler içinde ultra hızlı kilit açma özelliğinin yanı sıra kilidin tek bir tıklama veya bakış ile kolayca açıldığı yüz tanıma özelliğini destekler.
C21Y bir çift SIM yuvası ve 256GB'a kadar artırılabilen özel bir SD kart yuvasıyla birlikte üç kart yuvasına ve iki renk seçeneğine sahiptir: Çapraz Siyah ve Çapraz Siyah. Tasarımı göz doldurmakla beraber aynı zamanda parmak izine karşı dayanıklıdır ve çizilmelere, soyulmalara karşı etkin dayanıklılığa sahiptir.
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