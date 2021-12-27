realme, GT 2 Serisi Etkinliğinde Dünyada İlk Olan 3 Teknolojiyi Duyurdu

realme, realme GT 2 Serisi Özel Etkinliğinde dünyada ilk kez görücüye çıkan üç teknolojiyi resmi olarak tanıttı. Aralıksız devam eden teknoloji ve tasarım yenilikleri, realme'nin hızlı büyüme performansının her zaman temel taşları olmuştur. realme'nin ilk ve en üst sınıf amiral gemi telefonu olan GT 2 serisi dünyada bir ilk olan üç özelliğe sahiptir: biyopolimer malzemeden üretilen arka kapak, 150° ultra geniş açılı kamera ve realme'nin İleri Yenilikçi İletişimi.
Dünyanın ilk Master Tasarıma sahip biyopolimer malzemesi
realme GT 2 Pro, kağıttan ilham alan minimalist ve sürdürülebilirlik odaklı bir tasarıma sahiptir. Japonyalı ünlü tasarımcı Naoto Fukasawa tarafından yaratılan bu "Kağıt Teknolojili Master Tasarım" realme GT 2 Pro'yu dünyanın biyo bazlı malzemelerle tasarlanan ilk akıllı telefonu yapıyor.
GT 2 Pro'nun arka kapağında küresel ısınmaya katkıda bulunan fosil ham maddelere çevre dostu bir alternatif sunan biyopolimer malzeme kullanıldı. SABIC biyo bazlı malzeme, sadece ISCC Uluslararası Sürdürülebilirlik ve Karbon Sertifikası almakla kalmadı ve aynı zamanda REACH, RoHS ve EPEAT gibi çeşitli katı çevresel düzenleme standartlarından da geçer not aldı. Ayrıca, realme'nin yeni kutu tasarımı bir önceki nesilde %21,7 olan toplam plastik oranını bu modelde %0,3'e düşürdü.
Dünyanın ilk balık gözü moduna sahip 150°ultra geniş açılı kamerası
Ultra geniş açılı lensler kameranın her bir fotoğrafta daha geniş bir perspektif yakalamasını sağladığından genelde manzara ve yapı fotoğrafçılığında kullanılır. realme GT 2 Pro, 150° ultra geniş açılı kamera sunan ilk akıllı telefondur. Bu ultra geniş açılı kamera telefonun görüş alanını ana kameranın 84°'lik görüş alanına kıyasla %278 genişletir.
realme aynı zamanda GT 2 Pro'da akıllı telefonlar için dünyanın ilk balık gözü modunu geliştirdi. Bu mod güçlü bir perspektif ve ultra uzun alan derinliği efekti yaratır. Geniş görüş alanıyla, resmin tamamı görsel açıdan daha da çekici hale gelir.
Sabit Sinyal ve 360°NFC ile İleri Yenilikçi İletişim
realme GT 2 Pro, üç teknolojiden oluşan Anten Dizilimi Matris Sistemi ile donatıldı: dünyanın ilk ultra geniş bantlı anten bağlantısı teknolojisi (HyperSmart), Wi-Fi Artırıcı ve 360° yakın alan iletişimi (NFC) teknolojisi.
realme'nin Hiper Akıllı anten bağlantı teknolojisi telefonun her tarafını kaplayan 12 adet çevresel antenle tasarlanmıştır ve neredeyse tüm yönlerde tamamı aynı sinyal gücüne sahip ana bantları destekler. Bu GT 2 Pro'nun tüm antenlerin sinyal gücünü akıllı bir şekilde değerlendirmesini ve en iyi sinyale sahip olanı otomatik olarak seçmesini sağlar.
Wi-Fi ağı artırıcı bakımından, simetrik Wi-Fi anteni telefonun etrafında daha dengeli bir sinyal gücü sağlamak için tasarlandı. realme'nin testlerinde, bu tasarım sinyal stabilitesini asimetrik Wi-Fi anten tasarımına kıyasla %20 artırdı.
realme GT 2 Pro ayrıca algılama alanını %500 ve algılama mesafesini %20 artırarak üstteki iki hücresel anteni bir NFC sinyal alıcısı-vericisi ile entegre eder. GT 2 Pro'nun üst kısmının tamamı NFC sinyallerini her iki yönde algılayarak kart veya akıllı telefon okutmak için NFC kullanımını kolaylaştırır.
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