realme Watch S Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

realme, akıllı telefonları tamamlayan ürünleri ile Türkiye'deki ekosistemini hızla genişletmeye devam ediyor. Şirket son olarak realme Watch S akıllı saatini tanıttı! İşte realme Watch S özellikleri.