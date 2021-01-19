realme Watch S Tanıtıldı! İşte Özellikleri!

Dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon markası realme, akıllı telefonları tamamlayan ürünleri ile Türkiye'deki ekosistemini hızla genişletmeye devam ediyor. realme, Türkiye'deki ikinci akıllı saati olma özelliği taşıyan realme Watch S'i #DahaAkıllıOlmaZamanı sloganıyla kullanıcıların beğenisine sunuyor.
15 güne kadar süren uzun pil performansı ile göz dolduran realme Watch S, gerçek zamanlı kalp atış hızı izleme, kan oksijen doykunluk seviyesi izleme, akıllı bildirimler, müzik ve kamera kontrolü gibi pek çok özelliği ile bir akıllı saatte olması gereken her şeyi bir arada sunuyor. Hem Android hem de iOS işletim sistemindeki tüm telefonlar ile uyumlu biçimde çalışan realme Watch S, 16 farklı spor modu ile farklılaşıyor.
15 gün uzun şarj ömrü realme Watch S'te
48 gram gibi hafif bir ağırlığa sahip olan realme Watch S, 390 mAh pil gücü ile 15 günlük bir şarj ömrü sunabiliyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch S; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevleri ile de akıllı telefonların en iyi destekçisi oluyor.
Android ve iOS işletim sistemindeki tüm telefonlar ile uyumlu biçimde çalışan realme Watch S, günlük yaşamda sıklıkla kullanılan WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi uygulamaların bildirimlerinin büyük ekranda rahat bir şekilde okunmasına da imkan tanıyor.
Bir sağlık asistanından farksız
Kullanıcıların adeta sağlık asistanı olan realme Watch S, "Gerçek Zamanlı Kalp Atış Hızı" ve "Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü" olarak da kullanılabiliyor. Yüksek hassasiyetli PPG optik kalp atış hızı sensörü ile kalp atış hızını 7x24 kesintisiz izleyip hızlı ve hassas bir şekilde ölçen saat, kalp atış hızı zaman içinde çok yükselir ya da çok düşerse kullanıcıyı uyarıyor.
Diğer yandan fiziksel sağlığın en önemli göstergelerinden birisi olan kandaki oksijen seviyesini de ölçümleyen realme Watch S, doğruluk açısından tıbbi kan oksijen izleme cihazları ile karşılaştırılabilecek kadar yüksek bir seviyede hassas ölçüm yapabiliyor. realme Watch S, adım izleme, hareket etme hatırlatıcısı, uyku izleme, su içme hatırlatıcısı ve rahatlatıcı meditasyon gibi kapsamlı bir çok sağlık işlevlerini de destekliyor.
16 farklı spor modu
Kusursuz adım sayma algoritmasıyla yürüyüş veya koşuyu otomatik olarak tespit eden realme Watch S, 16 spor türüne kadar izlemeyi destekliyor. Açık Hava Koşusu, Yürüyüş, Kapalı Alan Koşusu, Açık Hava Bisiklet Sürüşü, Aerobik Kapasitesi, Kuvvet Antrenmanı, Futbol, Basketbol, Masa Tenisi, Badminton, Kapalı Alan Bisiklet Sürüşü, Eliptik, Yoga, Kondisyon Bisikleti, Kondisyon Küreği ve Kriket gibi sporlara yönelik antrenman ölçümünü mümkün kılıyor.
100'den fazla şık saat kadranı
realme Watch S, çok yönlü tasarımı ve kusursuz detayları ile ofisten spor salonuna, hatta şık davetlere kadar, her ortamda kullanıcıların giyimini tamamlayan şık bir aksesuar olarak dikkat çekiyor. realme, kullanıcılar ve tanınmış tasarımcılar ile işbirliği içerisinde çalışarak Watch S için modaya uygun kadranlar yarattı. 3 ay boyunca birbirini tekrar etmeden kullanabilecek 100'den fazla havalı kadrana sahip olan realme Watch S, kullanıcıların yüksek performanslı, şık görünümlü sağlık asistanı olacak.
realme Watch S, canlı ve gerçeğe yakın görseller sunabilen 360*360 piksel (278 PPI) yüksek çözünürlüklü 3,3 cm (1.3") Büyük Renkli Dokunmatik Ekran ile birlikte geliyor. Ortam ışığı sensörü sayesinde ekran, parlaklığı beş seviye arasında ayarlanabilen saatte en yüksek parlaklık 600nit'e kadar çıkarılabiliyor. Bu sayede her koşulda mükemmel görünürlük sağlanırken aynı zamanda güç tüketimi de azaltılmış oluyor. Ekran yüzeyinde, kusursuz ve daha rahat bir dokunuş sağlamak için yuvarlak bir çerçeve ile birlikte 2.5D Corning Gorilla Glass kullanılırken IP68 sertifikası ile de 1,5 m'ye kadar suya ve toza dayanıklılık sağlanıyor.
realme Watch S siyah rengi ile realme'nin Türkiye'deki ikinci akıllı saati olarak, 21 Ocak 2021'den itibaren kullanıcıların beğenisine sunulacak.
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