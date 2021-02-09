realme'den Yepyeni 2 Kampanya! realme Band Hediyesi Var!

realme, Amazon, Vatan Bilgisayar, Media Markt ve Teknosa ile birlikte yaptığı kampanya ilesiyah renk seçeneği ile realme Watch alan herkese yeşil ve siyah seçenekleriyle realme Band hediye ediyor. Stoklarla sınırlı bu kampanyadan yararlanmak isteyenler 599 TL'ye ürünlere sahip olabilecek.
Yine realme 6i için hazırlanan kampanya ile Teknosa, Vatan Bilgisayar ve Media Markt kanallarında beyaz renk seçeneğiyle akıllı telefon alanlara yeşil ve siyah renk seçenekleri ile realme Band hediye ediliyor. Stoklarla sınırlı bu kampanya için belirlenen fiyat da 2799 TL.
Hayatın her anında realme Watch
Çok yönlü tasarımı ve kusursuz detayları ile her ortamda kombinleri rahatlıkla tamamlayabilen realme Watch, yüksek performanslı ve şık görünümlü sağlık asistanı olarak kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. "Gerçek Zamanlı Kalp Monitörü" ve "Kan Oksijen Doygunluk Düzeyi Monitörü" olarak da kullanılabilen realme Watch kesintisiz ölçümleme sistemiyle kullanıcıların uyarılar verebiliyor. Aynı zamanda 14 farklı spor moduna sahip saat; kan-oksijen seviyesi monitörü, aerobik yetenek testi, kusursuz adım sayma algoritması, su içme hatırlatıcısı, uyku izleme ve meditasyon egzersizi özellikleriyle hayatın her anında kullanıcıların yaşamlarını iyileştirmeyi teşvik ediyor. Müzik çalmak veya fotoğraf çekmek için realme Link uygulaması ile akıllı telefona bağlanabilen realme Watch; çağrı, mesaj ve alarm hatırlatma, hava durumu tahmini gibi akıllı bildirim işlevlerini de görüyor.
Kişisel veriler güven altında
Bulunduğu fiyat segmentinde pil ömrü ve kamera özellikleri ile rakiplerine açık ara fark atan realme 6i, UI kullanıcı arayüzü ile 'Kusursuz Eğlence' deneyimi sunuyor. Kullanıcıların uygulama simgelerini diledikleri gibi ayarlama olanağı veren bu arayüz görsel kalitenin yanında performans olarak da fark yaratıyor. Kişisel hakların korunabilmesi adına realme, her modelinde olduğu gibi realme 6i modelinde de UI kullanıcı arayüzü sistemi ile kişisel verilerin korunmasını sağlarken herhangi bir uygulamada kısıtlama şartı aramıyor.
Ürünleri ile tüketicisini her zaman mutlu etmeyi başaran realme güncel kampanyalarına devam edecek.
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