Redmi'nin Note 9 serisinin ilk iki telefonu Redmi Note 9 Pro ve Redmi Note 9 Pro Max tanıtıldı.
iPhone'un model isimlerinden kopya çeken iki telefon da 6,67 inç FHD+ ekranla geliyor. LCD teknolojisini kullanan telefonların ön yüzünde ön kamera için bir delik bulunuyor. Redmi, delikli ekran tasarımını bu telefonlarla birlikte ilk defa kullanmış oldu. Teknik özellikleri birbirine benzeyen telefonların ikisi de Snapdragon 720G yonga setini kullanıyor ve 5.020mAh pille geliyor. 3,5mm kulaklık girişine sahip olan cihazların arka kameraları da neredeyse birbirinin aynısı.
Redmi Note 9 Pro ve Note 9'un Pro Max'ta 8MP ultra geniş, 5MP makro ve 2MP derinlik algılama sensörü bulunuyor. Telefonların arka kameralarındaki fark ise ana sensörde. Note 9 Pro'da 48MP'lik bir sensör bulunurken Note 9 Pro Max, 64MP sensörle geliyor.
Telefonların global fiyatları açıklanmasa da, uygun fiyatlı olmaları bekleniyor. Redmi Note 9 Pro'nun 4GB RAM ve 64GB depolamaya sahip sürümünün 200 dolar seviyesinde bir fiyatla geleceğine inanılıyor. Note 9 Pro Max'ın fiyatı ise 4GB/64GB seçeneği için 255 dolar seviyesinden başlayabilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın