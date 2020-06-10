Gerçek Ralli Pilotları ile Yarışmak İster Misiniz?

Profesyonel ya da amatör olsun video oyun tutkunlarının heyecanını doruğa çıkaracak Samsung'un ödüllerle dolu Grand Prix E-spor yarışmasının ön eleme müsabakaları başladı. 13 Haziran Cumartesi gününe kadar devam edecek ön eleme yarışmalarına başvurular ise Discord üzerinden alınıyor. Sosyal medya fenomenleri ve online seçmelerden gelen gönüllüleri takım haline getirip yarıştırılan turnuva, Türkiye'de bu formatta yapılan ilk turnuva olması açısından da önem taşıyor. 5 gün sürecek ön elemelerde turnuvada yer almak isteyen oyunseverler, Bahreyn Pistinde en hızlı turu elde etmeye çalışacak. Bu tur sonucunda oluşan sıralamadaki en hızlı 10 kişi turnuvada yer almaya hak kazanacak.
Ön elemelerden sonra ünlüler ile turnuva heyecanı başlayacak
Ön elemeden sonra en iyi süreyi yapan bu 10 kişi, aralarında gerçek ralli pilotlarının da bulunduğu 10 ünlü isim ile 2'şer kişilik takımlara ayrılacak ve takım puanları ile bireysel puanlarını yükseltmek için turnuvada mücadele edecek. #FullPerformance hashtagi ile sosyal medya üzerinden takip edilebilecek ve herkesin gerçek zamanlı bir şekilde aynı anda yer alacağı yarışlarda, toplam 20 kişiden oluşan bu 10 takım Samsung'un bir birinden değerli ödülleri için kıyasıya bir mücadele içerisine girecek.
Turnuvada yer alacak ünlü isimler ise şu şekilde: Türkiye'yi hem gerçek pistlerde hem de profesyonel e-spor yarışlarında başarıyla temsil eden genç sporcu Cem Bölükbaşı; gerçek ralli pilotları Kaan Sarpkaya, Onat Telkenar ve Berkay Besler; Türkiye Karting Şampiyonu ve e-spor pilotu Batuhan Ünlü; YouTube fenomenleri aynı zamanda otomobil tutkunları olan Mervan Tepelioğlu, Oyunbros Tolgahan, Atakan Tarkan, Buğra Akpınar ve Emre Bozkurt.
Yarışmalar Cem Bölükbaşı'nın Twitch ve Mervan'ın Youtube kanallarından, Oyunbros Tolgahan tarafından Facebook Gaming üzerinden; Atakan Tarkan, Buğra Akpınar ve Emre Bozkurt'un ise Twitch kanalları üzerinden canlı olarak aktarılacak.
Her hafta kazananlara Samsung marka monitör ve SSD hediye
14 Haziran ila 5 Temmuz arasında her hafta Pazar günü yapılacak turnuva yarışlarında kazananları ise Samsung'un teknoloji harikası ödülleri bekliyor. Her yarış günü 1. olan gönüllü pilota Samsung 27" CRG5 Gaming Monitör, 2. sırayı elde eden gönüllü pilota ise Samsung 970 Evo 500 GB NVMe SSD hediye edilecek.
Turnuvalar PC tabanlı video oyunu ile yapılacak. Ayrıca yarışma kurallarına ulaşabileceğiniz Discord üzerinden yarışma ile ilgili sorulara da cevap veriliyor. Turnuva hakkında daha fazla bilgi ve ön eleme müsabakalarına başvurmak için buraya tıklayabilirsiniz.
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