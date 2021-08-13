Toyota ÖTV Sonrası Yeni Fiyatlar: Hangi Modelde Ne Kadar İndirim Oldu?

Otomobil alım satımında uygulanan ÖTV limitlerinin yeniden düzenlenmesinin ardından, otomobil devleri de indirimli fiyatlarını açıklamaya başladı. Özellikle son dönemde yüzde 50 dilimine giren araç bile bulunamıyordu ve bu durum, artan fiyatlarla birlikte Temmuz ayında satış oranlarına olumsuz yansımıştı.
Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, düzenleme ilgili şunları söyledi: "Uzun bir süredir umutla beklediğimiz ve dile getirdiğimiz ÖTV matrahlarında yapılan düzenlemeyi sektörümüz açısından çok olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyorum."
Bozkurt, açıklamasında şunları kaydetti: "Matraha dayalı ÖTV sistemi, otomobil fiyatlarının neredeyse her ay artmasına yol açmaktaydı. Yükselen döviz kuru sebebiyle, birçok model yüzde 80'lik vergi dilimine girmiş, son dönemde yüzde 50 ÖTV baremine giren model neredeyse kalmamıştı. Tam zamanında yapılan bu düzenleme; özellikle ülkemizde üretilen yerli modellerin çok büyük kısmının yeniden yüzde 50'lik ÖTV diliminde yer almasını sağlayacaktır ve yerli üretimi destekleyecektir."
Toyota: Hangi Modelde Ne Kadar İndirim Oldu?
Bozkurt, fiyatı düşen Toyoya modellerini de şu sözlerle açıkladı: "Corolla 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 57 bin 250 TL'lik indirim ile 345 bin 800 liradan 288 bin 550 TL'ye, Corolla 1.8 Hybrid Flame e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin TL'lik indirim ile 356 bin 400 liradan 297 bin 400 TL'ye, Corolla HB 1.8 Hybrid Dream e-CVT yüzde 17 oranında 59 bin 700 TL'lik indirim ile 360 bin 500 liradan 300 bin 800 TL'ye varan fiyat avantajları müşterilerimizle buluşacak."
Ayrıca ÖTV matrahı düzenlemesine giren Corolla, Corolla HB ve Yaris modellerinin barem içinde kalan versiyonlarına yüzde 17 oranında fiyat avantajı gelmiş durumda olduğunu belirten Bozkurt, Corolla 1.5 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 288 bin 950 TL'den 248 bin 100 TL'ye, Corolla HB 1.2 Dream Multidrive S modelimizin fiyatı 311 bin 350'den 256 bin 650 TL'ye gerilediğini belirtti.
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