Republic of Gamers Delta S Duyuruldu! İşte Özellikleri!

ASUS Republic of Gamers (ROG), dünyanın MQA özellikli ilk oyuncu kulaklığı olan ROG Delta S modelini duyurdu. ROG Delta S; QUAD DAC™ teknolojisine sahip yüksek çözünürlüklü ESS 9281 CODEC ve entegre MQA desteğiyle son derece ayrıntılı ve gerçekçi sesler sunuyor. ROG Delta S olağanüstü ses deneyimi sunmasının yanı sıra ASUS Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme Özelliğine Sahip Mikrofon ile oyun içinde kristal netliğinde sesli iletişim sağlıyor. USB-C bağlantısı ve ürünle birlikte gelen USB-C - USB 2.0 adaptörü ise çeşitli oyun konsolları ve cihazlarla geniş uyumluluk sunuyor. Benzersiz ses deneyimi, mükemmel sesli iletişim ve geniş platform desteğiyle ROG Delta S, oyuncular, müzikseverler ve yüksek kaliteli ses arayan herkese yepyeni bir kulaklık sınıfı sunuyor.
Yüksek çözünürlüklü ESS 9281 CODEC ve QUAD DAC teknolojisi
ROG Delta S'deki QUAD DAC teknolojili ESS 9281 CODEC kayıpsız ses işleme imkanı ve olağanüstü ayrıntılı sesler sunuyor. ESS 9281 CODEC'teki dört DAC'nin her biri, duyulabilir frekans aralığının belirli bir bölümüne odaklanıyor. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek frekans aralıklarının her biriyle ayrı bir DAC ilgileniyor. Ardından bu dört sinyal birleştiriliyor ve piyasadaki rakiplerinden çok daha yüksek düzeydeki etkileyici 130 dB sinyal gürültü oranına sahip net sesler oluşturuluyor. ROG Delta S ile kullanıcılar her ayrıntıyı duyabiliyor ve net seslerle gerçekçi bir işitsel deneyim yaşıyor.
Yerleşik MQA işleyici
ASUS ile ödüllü ses teknolojileri şirketi Master Quality Authenticated (MQA) arasındaki iş birliğinin ilk başarısı olan ROG Delta S, dünyanın MQA özellikli ilk oyuncu kulaklığı. ASUS bu iş birliği sayesinde, kaliteli ses tutkunu olan oyunculara stüdyo kalitesinde ses sağlıyor.
"ASUS ve MQA arasındaki heyecan verici iş birliği, dünyanın MQA özellikli ilk oyuncu kulaklığı olan ROG Delta S modelinin doğmasını sağladı." diyen ASUS Oyuncu Ekipmanları ve Aksesuarlar İş Birimi Genel Müdürü Kris Huang, sözlerini şöyle sürdürdü: "MQA ile yaptığımız bu harika iş birliğiyle sınırları zorlamaya devam edip piyasadaki en iyi kulaklıkları geliştireceğiz. Oyuncular inanılmaz ayrıntılı seslere değer veriyor. MQA özellikli ROG Delta S oyuncu kulaklığı üst düzey ve gerçekçi sesler sağlıyor."
Ödüllü MQA teknolojisi, orijinal kaydın tüm ayrıntılarını ortaya çıkaran, stüdyo kalitesinde sesler sunuyor. ROG Delta S'deki entegre MQA işleyicisi, TIDAL gibi global yayın servislerindeki temel MQA sinyallerini alarak olağanüstü ses kalitesini ortaya çıkarıyor.
ASUS Yapay Zeka Destekli Gürültü Engelleme Özelliğine Sahip Mikrofon ve harika ışık efektleri
ROG Delta S; ASUS'a özel yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofonu (AI Mic) içeren ROG Theta 7.1, ROG Strix Go ve ROG Strix Go 2.4 gibi modellerin arasına katılıyor. ASUS AI Mic'teki özel işlemci 50 milyondan fazla farklı tür arka plan gürültüsünü azaltacak şekilde tasarlandı. Mikrofon bunu yaparken aynı zamanda insan sesini de koruyarak oyun içinde net sesli iletişim sağlıyor. Arka plandaki konuşmalar, klavye ve mouse tuşlarının çıkardığı sesler gibi gürültüler %95 oranında azaltılıyor.
Çıkarılabilir ve tek yönlü olan AI Mic, hem Discord hem de TeamSpeak sertifikasına sahip. Ses kapatıldığında mikrofonun ucunda kırmızı bir ışık yanıyor. Böylece kullanıcılar mikrofonun durumunu kolayca anlayabiliyor. AI Mic, dış mekanlarda veya gürültülü yerlerde iletişim kurma ihtiyacındaki kullanıcılar için özel olarak tasarlandı. ASUS Armoury Crate yazılımı üzerinden kontrol edilebilen bu özellik, istenildiğinde kolayca kapatılabiliyor.
Harika sesli iletişime ek olarak, ROG Delta S'te özel Ses Dalgası ışık efekti de bulunuyor. Bu efekt, ışıkları oyuncunun sesine göre ayarlıyor. Bu özellik ROG Delta S'deki entegre ROG Aura Sync RGB aydınlatmayı da tamamlıyor. ROG Delta S'deki tüm ışık efektleri kulaklıktaki tuşlardan kolayca kapatılabiliyor. Böylece kullanıcılar atmosferi kendi isteklerine göre ayarlayabiliyor.
Birden fazla platformla uyum
ROG Delta S, sahip olduğu USB-C bağlantısıyla PC, Mac, Nintendo Switch™, PlayStation® 5 ve mobil cihazlarda yüksek kaliteli ses deneyimi sunuyor. Ürünle birlikte gelen USB-C - USB 2.0 adaptörü de daha fazla cihazla uyumluluk sağlıyor.
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TEKNİK ÖZELLİKLER
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Kulaklık
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Frekans tepkisi: 20 – 40 kHz
Özdirenç: 32?
Sürücüler: 50 mm neodim mıknatıslı sürücü
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Mikrofon
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Alış düzeni: Tek yönlü
Frekans tepkisi: 100 - 12 kHz
Duyarlılık: -40 dB ± 3 dB
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Aydınlatma
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RGB
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Konnektör
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USB-C® (USB-C - USB Type-A adaptörüyle)
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Uyumluluk
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USB-C® / USB Type-A (adaptörle)
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Ağırlık
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300 g
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Kulak yastıkları
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ROG Hybrid kulak yastıkları ve ROG hızlı soğuyan protein deri kulak yastıkları
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Kablo uzunluğu
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1,5 m kulaklık kablosu ve 1 m USB Type-A adaptörü
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Aksesuarlar
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USB-C® - USB Type-A adaptörü
1 x Çıkarılabilir mikrofon
1 x ROG Hybrid kulak yastıkları
1 x Hızlı Başlangıç Kılavuzu
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