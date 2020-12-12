Republic of Gamers Delta S Duyuruldu! İşte Özellikleri!

Dünyanın MQA özellikli ilk oyuncu kulaklığı olan Delta S, sahip olduğu QUAD DAC teknolojili ESS 9281 CODEC ile üst düzey oyunculara ve müzikseverlere benzersiz bir ses deneyimi yaşatıyor.