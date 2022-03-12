Resimdeki Ördek mi, Tavşan mı? Buna Karar Vermeniz, Sadece Size Bağlı Değil

Yeni bir araştırma, optik yanılsamanın pek de bilinmeyen bir yönünü ortaya koydu. Örneğin bir resimde yaşlı bir kadın ya da genç bir kadın görmeniz, bir ördek ya da bir tavşan görmeniz sadece sizinle ilgili olmayabilir.