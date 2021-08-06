Yeni Bir Teoriye Göre Uzaylılar, Bize Yakalanmadan "Her Yerde Olabilir"

Yeni bir teoriyi anlatan bir makale, "paranoyak uzaylıların" fark edilmeden iletişim kurabilecekleri bir yöntemi öne sürüyor ve aslında "her yerde olabileceklerini" söylüyor!