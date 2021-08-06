Yeni Bir Teoriye Göre Uzaylılar, Bize Yakalanmadan "Her Yerde Olabilir"

Yıldızların sayısını düşünürseniz, muhtemelen bilim insanlarının ve filozofların yıllardır merak ettiği şeyi siz de merak etmeye başlayacaksınız: Eğer bu kadar fazla potansiyel dünya varsa, herkes nerede ve neden kimse temas kurmuyor?
Fermi Paradoksu olarak bilinen bu sorunun muhtemel cevapları, korkunçtan gerçekten dehşet vericiye kadar uzanıyor. Ancak Imperial College London'daki bir kuantum fizikçisinin yeni bir ön-baskı makalesi (henüz hakem onaylı değil) yeni bir olasılık öneriyor: Ya uzaylı mesajları tam orada yıldızların kendilerinde gizlenmişse?
Terry Rudolph makalesinde, eğer uzaylılar mesajlarını başkalarına fark edilmeden çok uzak mesafelere yollamak isterse, bunu, gökyüzünü dinleyen diğer türler için termal radyasyondan ayırt edilemeyecek bir şekilde yapabileceklerini öne sürüyor. Temel ilke, yıldızlar arasında yayılan türlerin, ayrı yıldızlardaki fotonları bağlayarak, bir yıldızın yaydığı ışığı diğerine müdahale ederek ve değiştirerek mesaj gönderebilmeleridir. Alıcı daha sonra lineer optik kullanarak ve ikinci yıldızı gözlemleyerek mesajlarını kontrol edebilir.
Rudolph makalesinde şöyle yazıyor: "Fotonlar milyarlarca ışık yılı boyunca yayılabilir ve kuantum tutarlılığını önemli ölçüde koruyabilir. Bu nedenle, sonuçlardan biri, yeterince gelişmiş bir uygarlığın, yıldızlardan yayılan uygun ışık modları üzerinde foton sayısının yıkıcı olmayan kuantum ölçümlerini gerçekleştirebilmesidir; öyle ki, yararlı büyük ölçekli karışıklık, o ışık evrendeki sonraki serbest uzay yayılımı tarafından dağıtılır."
Bunun normal termal işaretlerden ayırt edilmesinin çok zor olacağından dolayı yöntemin özellikle "paranoyak uzaylılar" için çekici olacağına inanıyor.
Rudolph, "Sonuç olarak, yıldızlara baktığımızda ve yalnızca termal radyasyon gördüğümüzde, genellikle evrenin boş olduğu sonucuna varırız" diye yazıyor ve ekliyor: "Ama belki de, bu radyasyonun bağıntılarını sürerken, evren aslında uzaylı gevezeliği ve diğer dağıtılmış kuantum bilgi işleme biçimleriyle dolu."
Önerdiği (inanılmaz derecede karmaşık) yöntem, bizim anladığımız şekliyle fizik yasalarına göre mümkün olsa da, bunun uzaylıların iletişim kurmalarının bir yolu olduğunu öne sürmüyor, sadece bunun iletişim kurabilecekleri bir yöntem olduğunu öne sürüyor. Aslında, hayal kırıklığı yaratan bir şekilde, teknik olarak gelişmiş uzaylıların yıldızları galaksiler arası WhatsApp olarak kullandığını bilmemizin tek yolu bize bunu söylemeleriyle mümkün.
Rudolph, "Kuantum teorisi doğruysa, ne yazık ki bunların hepsi temelde bizden gizlidir. Ve eğer doğru değilse, o zaman muhtemelen uzaylılar bunu biliyor ve bu yüzden bu yöntemi kullanmıyorlar" diye yazıyor. Ayrıca, "Bu nedenle, bu hipotezi test etmenin tek yolu, onların uğramalarını beklemek ve hangi durumun geçerli olduğunu bize bildirmeleri gibi görünüyor" diyor.
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