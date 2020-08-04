İşte Arka Koltukta Seyahat Edenler İçin Hava Yastığına Sahip İlk Otomobil!

Mercedes, arka koltukta seyahat eden yolcular için ön hava yastığı sunan dünyanın ilk otomobilini tanıttı! Yeni S-Serisi, arka koltukta seyahat eden yolcular için, önden gelen darbelere karşın açılan hava yastığının sunulduğu ilk otomobil oluyor.