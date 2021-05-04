Roblox Hakkında Can Sıkan İddia: Popüler Oyunda Önemli Bir Tehlike mi Var?

Araştırmacılar, popüler çevrimiçi oyun Roblox'un, çoğu çocuk olan 100 milyondan fazla kullanıcısının verilerini tehlikeye atabilecek bir dizi güvenlik açığına sahip olduğunu iddia ediyor. Açıklar, özellikle Android uygulamasının çevresinde kümeleniyor. Ancak Roblox, araştırmanın etkin olmayan kodlara odaklandığını ve sözü edilen güvenlik açıklarının hiç ciddi olmadığını belirterek iddiaları reddediyor.
Bir Roblox sözcüsü "tüm uyarıları ciddiye alıyoruz. Mart ayında ilgili araştırmacı tarafından bilgilendirildiğimizde hemen araştırmaya başladık. Kendi araştırmamız, bu iddialar ile kullanıcıların veri gizliliğine yönelik gerçek risk arasında bir ilişki olmadığını belirledi. İddialardan biri yanlıştı ve diğer üçü Roblox platformunda kullanılmayan, etkin olmayan eski bir kodla ilgiliydi. Ne olursa olsun, kullanıcılarımızın güvenliği ve güvenliği konusundaki taahhüdümüzün bir parçası olarak etkin olmayan kodu sildik" açıklamasını yaptı.
CyberNews, son sürümlerde bazı güvenlik açıklarının yamalandığını kabul etti, ancak araştırmacılar yine de Roblox'un açıklamalarına rağmen "oyuncu güvenliğine yönelik tehdidin çok gerçek olduğuna" ve kullanıcı adı ve e-posta adresleri gibi kullanıcı verilerinin nispeten kolaylıkla tehlikeye atılabileceğine inandıklarını belirtti.
Güvenlik sorunları herhangi bir bağlamda endişe kaynağı olsa da, özellikle 9 ile 15 yaş arasındaki çocuklar tarafından oynanan Roblox'un daha dikkatli olması gerekiyor. GDPR de dahil olmak üzere Dünya çapındaki birçok veri koruma düzenlemesi, çocukların kişisel verilerinin korunmasını geliştirmeyi amaçlayan özel hükümler içeriyor. Bu nedenle, Roblox gibi uygulamaların verileri saldırılardan korumak için ekstra önlemler alması şart gibi görünüyor.
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