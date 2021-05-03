App Store'daki iOS VPN Uygulamaları Sınıfta Kaldı

Apple, kullanıcılara uygulamaların veri toplama uygulamaları hakkında fikir vermek ve kullanıcıların bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak için yakın zamanda App Store'daki uygulamalara, marketlerdeki paketlenmiş gıdalardaki beslenme etiketleri gibi gizlilik etiketleri eklenmesini zorunlu kılmıştı.
Apple'ın planına göre, kişisel verileri toplayan uygulamalar, bu verileri ne yaptıklarını bu etiketler aracılığı ile kullanıcılara bildirecek, kullanıcı programı yüklemeye duruma göre kendi karar verecekti.
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Cesaret kırıcı sonuçlar
Analistler, ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya Apple Uygulama Mağazalarının her birinde bulunan en iyi yirmi iPhone VPN uygulamasını test etti. Teste, kırk dokuz uygulama katıldı.
Bunlardan yalnızca altısı, Apple'ın yönergelerine uygun gizlilik etiketlerini taşıyordu.
Bu arada, otuzdan fazla uygulama yanlış gizlilik etiketlerine sahipken, on dokuzunda iki veya daha fazla yanlış etiket vardı. Dokuz uygulamada ise Apple'a herhangi bir ayrıntı göndermedikleri için hiç etiketi yoktu. En büyük problem 20 uygulamasının 19'u problemli olan Amerika uygulama pazarında yaşanıyor. Analiz ayrıca, on dört uygulamanın kullanıcılarının IP adresini topladığını söylemediğini ortaya çıkardı.
Araştırmacılar raporlarında şöyle yazıyor: "Araştırmamız, ne kadar çok uygulamanın yanlış veya eksik gizlilik etiketlerine sahip olduğunu ortaya çıkardı, aynı zamanda Apple'ın sistemindeki temel kusurların da altını çizdi."
Vurguladıkları sorunlardan biri, etiketlerin yalnızca yeni bir güncelleme gönderen uygulamalar için zorunlu olması. Bu, birçok uygulamanın geliştiricileri tarafından güncellenmediği için etiketler olmadan listelenmeye devam ettiği anlamına geliyor.
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