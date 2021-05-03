App Store'daki iOS VPN Uygulamaları Sınıfta Kaldı

ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'daki App Store'lardaki en iyi VPN uygulamalarının yeni bir analizi, yalnızca yüzde 12'sinin doğru gizlilik etiketlerine sahip olduğunu ortaya çıkardı.