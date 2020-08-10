ROG, Dünyanın İlk HDMI 2.1 4K 120 Hz Oyuncu Monitörünü Tanıttı!

ROG, dünyanın ilk HDMI 2.1 sertifikalı 4K 120 Hz oyuncu monitörünü duyurdu.İşte 27", 32" ve 43" boyutlarındaki ROG oyuncu monitörlerin özellikleri ve piyasaya çıkış tarihleri.

ROG'dan Dünyanın İlk HDMI 2.1 Oyuncu Monitörü!

ASUS Republic of Gamers (ROG) bugün, yeni piyasaya çıkacak 43 inç oyuncu monitörünün, ürün testleri konusunda uzman Allion Labs şirketi tarafından yapılan tüm uyum ve onay testlerini geçerek HDMI 2.1 sertifikası alan ilk monitör olduğunu duyurdu.

Yeni nesil konsollarla uyumlu olan yeni ROG monitör, HDMI 2.1 ile 120 Hz'e varan değişken yenileme hızlarıyla 4K UHD (3840 x 2160) çözünürlükteki görüntüler için 48 Gbps'e kadar bant genişliği desteği sunuyor. Auto Low Latency özelliği, oyun konsoluna ekran işlem modunu kontrol etme olanağı vererek içeriğe göre düşük gecikmeli veya kaliteli olanlara öncelik tanıyor. Allion Labs'in yaptığı sıkı FRL (Fixed Rate Link) testleri arsında gelecek HDMI 2.1 cihazlarıyla tam uyumu kontrol eden FRL Elektrik, FRL Piksel Kod Çözme ve FRL Protokol testleri yer aldı.

Allion Labs Logo ve Donanım Onayından Sorumlu Başkan Yardımcısı Brian Shih, "ROG, sertifika için bir HDMI 2.1 oyuncu monitörü gönderen ilk iş ortağı oldu. Dünyanın önde gelen test laboratuvarlarından biri olarak görevimiz ürünlerin ve hizmetlerin belirli standartlarda olduğunu piyasaya çıkmadan önce belirlemek. ROG ve bu çığır açıcı oyuncu monitörünün gösterdiği başarının bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Yıl sonunda yeni nesil oyun konsollarının piyasaya çıkacak olmasıyla birlikte ROG, bu dönem için HDMI 2.1 uyumlu oyuncu monitörleri serisi hazırladı. Bu monitörler 27 inç, 32 inç ve 43 inç modeller halinde piyasaya sunulacak.

Oyuncu monitörlerinde dünyanın en önde gelen markalarından biri olan ROG, oyunculara çığır açan oyun görselleri sunan en gelişmiş ekran teknolojilerini sunmak için sınırları zorlamaya devam ediyor. ROG; ROG Swift PG258Q 240 Hz oyuncu monitörü, ROG Swift PG43UQ 4K 144 Hz Digital Stream Compression (DSC) oyuuncu monitörü ve ROG Swift 360 Hz oyuncu monitörü gibi ürünleri dünyada ilk kez piyasaya çıkaran marka oldu.   

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