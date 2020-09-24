Roketsan'dan, Uzaktan Eğitime 1.000 Tablet Bilgisayar Desteği

Türkiye'nin millî teknoloji hamlesi doğrultusunda gençliğe her alanda yatırım yapan Roketsan, TEKNO-FEST paydaşlarının uzaktan eğitim için başlattığı kampanyaya 1000 tablet bilgisayarla dâhil oldu.