Roketsan'dan, Uzaktan Eğitime 1.000 Tablet Bilgisayar Desteği

Türkiye'nin millî teknoloji hamlesi doğrultusunda gençliğe her alanda yatırım yapan Roketsan, TEKNO-FEST paydaşlarının uzaktan eğitim için başlattığı kampanyaya 1000 tablet bilgisayarla dâhil oldu.

Roketsan, 1.000 tablet bilgisayar hediye ediyor

Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan TEKNOFEST Roket Yarışması'nın sponsorluğunu TÜBİTAK SAGE ortak çalışmasıyla üstlenen Roketsan, uzaktan eğitimde de gençleri desteklemeye devam ediyor. TEKNOFEST paydaşlarının, uzaktan eğitimini sürdüren; ancak bilgisayar imkânı kısıtlı olan gençler için başlattığı kampanyaya destek veren Roketsan, yarını inşa edecek öğrencilere 1000 tablet bilgisayar hediye edecek. Gençlerin yerli ve millî üretime katkı sağlayan bireyler olarak yetişmesi amacıyla hareket eden Roketsan'ın hediye edeceği tabletler, Millî Eğitim Bakanlığının belirleyeceği öğrenci-lere ulaştırılacak.

Başarılı gençlerin her zaman yanında

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk BAYRAKTAR öncülüğünde başlatılan kampan-yaya destek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirten Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Yarınların bilim insanları, başarılı mühendis-leri bugün bu amaç uğruna çalışan gençlerimiz arasından çıkacak. Başarılı gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların karşısına çıkacak her türlü engelin aşılması noktasında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz" dedi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA giriş nasıl yapılır? EBA öğrenci girişi ve şifre alma işlemleri
Et işareti nasıl yapılır? Klavyede et işareti (@)
Dolar işareti nasıl yapılır.? Klavyede dolar işareti ($)
A101 24 Eylül 2020 aktüel kataloğunda TV, telefon ve akıllık bileklik fırsatı
Günün En çok Okunanları
İşe Gitmeden, Evden Çalışmak İsteyenler İçin Apple'dan İyi Haber
Riot Games ve Mercedes-Benz, League of Legends İçin Ortak Oldu
Roketsan'dan, Uzaktan Eğitime 1.000 Tablet Bilgisayar Desteği
YouTube'da "Kimlik Kontrolü" Zamanı: Yaş Denetlemesi Sıkılaştırılıyor
Her Yeni Amiral Gemisi Samsung Cebin Bir Fan Edition Modeli Olacak

 

 