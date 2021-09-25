RTX Ekran Kartlı Monster Notebook'larla Oyunda ve Okulda Yüksek Performans

Okulların açılmasıyla birlikte, öğrencilerin teknoloji ihtiyaçları da alışveriş listelerinde öncelikler arasına yerleşti. Monster Notebook, eğitim hayatında ihtiyaç duyulan tüm uygulamaları yüksek performansla çalıştıran dizüstü bilgisayar arayışındaki öğrenciler için NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı ürünlerini, daha önce benzeri görülmemiş indirim oranlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuyor.

RTX'li Monster Notebook'larla Yüksek Performans

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