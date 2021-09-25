RTX Ekran Kartlı Monster Notebook'larla Oyunda ve Okulda Yüksek Performans

Bir önceki eğitim – öğretim senesinin büyük bölümünü uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler, okula dönüş heyecanını bu sene her zamankinden daha fazla hissetti. Gerek üniversitelerin mimarlık, mühendislik ve grafik tasarımı gibi bölümlerinde öğrenim görenler gerekse yüz yüze eğitimi uzaktan eğitim programlarıyla ve kurslarla desteklemek isteyen öğrenciler, tüm eğitim süreçlerinde yanlarında olacak yüksek performanslı bilgisayar arayışında.
Monster Notebook'un NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı dizüstü bilgisayarları, güç gerektiren tüm işlemleri kolaylıkla yapan donanımsal özellikleriyle ve kolay taşınılabilir ince ve hafif yapısıyla okul döneminde öğrencilerin ihtiyaç duyduğu güçlü teknoloji desteğini fazlasıyla sağlıyor. Yapay zekâ destekli DLSS teknolojisi, NVIDIA Broadcast uygulaması ve yeni nesil tensör çekirdekleriyle dikkat çeken GeForce RTX'li Monster Notebook'lar, yeni eğitim döneminde teknoloji tutkunlarının yanında olacak.
Monster Notebook'un NVIDIA GeForce RTX ekran kartlı modelleri de kapsayan Okula Dönüş Kampanyası eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. Onlarca ürünü tarihinde görülmemiş dev indirimlerle ve avantajlı satın alma seçenekleriyle öğrencilerin beğenisine sunan marka, okulda da oyunda da iddialı olan kullanıcılara yüksek performans vaat ediyor.
İşte öğrencileri okul döneminde bir adım öteye taşıyacak bu laptopların öne çıkan özellikleri:
Ödevlerin ve projelerin tam zamanında yetişmesi için iki kata kadar performans artışı
Güçlü ekran kartı bileşenleri; mimarlık, mühendislik ve kreatif alanda öğrenim gören kullanıcıların çalıştığı grafik ve görsel ağırlıklı uygulamalarda hızlı ve sorunsuz bir deneyimin ilk şartı olarak görülüyor. Özellikle rendering süreçlerinde belirleyici olan ekran kartının yüksek performanslı olması öğrencilerin ilk beklentileri arasında. Rendering performansıyla dikkat çeken Monster Notebook'lar Blender Cycles, Chaos V-Ray ve Autodest Arnolda gibi en sık kullanılan render programlarında süreyi yarıya düşürüyor. Ayrıca, RTX ekran kartlarında yer alan tensör çekirdekleri sayesinde, 3D render programlarında yer alan görüntü temizleme işlemi (interactive viewport denoising) gibi en sık başvurulan yapay zekâ işlemleri çok daha yüksek performansla yapılabiliyor. Örneğin DaVinci Resolve'daki 300'ün üzerinde yapay zekâ destekli işlemlerin tamamı RTX ekran kartlarında yer alan tensör çekirdekleri tarafından hızlandırılıyor.
Yapay zekâ ile daha kaliteli bir uzaktan öğrenme ortamı
RTX ekran kartlı Monster Notebook'ların öğrencilerin hayatını kolaylaştıran bir diğer özelliği ise NVIDIA Broadcast uygulamasıyla daha iyi bir uzaktan öğrenme ortamı sağlaması. NVIDIA Broadcast uygulaması ortamdaki gürültüyü azaltan, seslerin yankı yapmasını önleyen yapay zekayla geliştirilmiş ses ve video özellikleriyle öğrencilerin çevrimiçi dersleri dinlemesini ve derse katılımını kolaylaştırıyor. Mikrofonu, kamerayı ve hoparlörleri akıllı cihazlara dönüştüren uygulamanın sanal arka plan, otomatik çerçeve ve video parazit giderme gibi özellikleri canlı derslerde konu anlatımlarını ve sunumları bir üst seviyeye taşıyor.
NVIDIA Stüdyo sürücüleri ile görsel içerik projelerine yüksek GPU desteği
Monster Notebook'un GeForce RTX ekran kartlı dizüstü bilgisayarları öğrencilere üst seviye donanımsal bileşenlerinin yanında bir dizi yazılım desteği de sunuyor. Bu desteklerin başında gelen NVIDIA Stüdyo, Adobe Photoshop, AutoCAD, Blender, Premiere Pro, Lightroom, DaVinci Resolve gibi en çok kullanılan uygulamalarda hız ve performans artışı sağlıyor. NVIDIA Stüdyo ile 3D modellemelerde görselleri 10 kat daha hızlı işlemek, 8K videoları gerçek zamanlı düzenlemek, yayınlarda daha yüksek kaliteli GPU kodlaması ile %35 daha fazla FPS almak ve yapay zekâ desteği ile 5 kat daha hızlı fotoğraf düzenleme yapmak mümkün.
Oyunda ve okulda tek bilgisayar
Kesintisiz aksiyon ve oynanabilirlik, yüksek görüntü kalitesi ve FPS değerleri arayan oyun tutkunları RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar ile proje ve ödev hazırlarken yakalığı verimi oyun oynarken de elde edebiliyor. Bünyesindeki 2. jenerasyon RT çekirdekleriyle, DLSS teknolojisiyle, ışın izleme teknolojisiyle ve yapay zekâ uygulamalarını hızlandıran tensor çekirdekleriyle ezber bozan NVIDIA GeForce RTX ekran kartları, PC oyunu tutkunlarının beklentisini en üst seviyede karşılıyor.
Teknolojide çığır açan yapay zekâ destekli görüntü oluşturma teknolojisi NVIDIA DLSS sayesinde maksimum FPS ve maksimum görüntü kalitesi sunan RTX ekran kartlı Monster Notebook'lar; Death Stranding, Red Dead Redemtion 2, Watch Dogs: Legion gibi DLSS desteği sağlayan oyunlarda mükemmel bir performans yaratıyor. Ayrıca hem GPU hem de oyun optimizasyonlarını bir araya getirerek sistem gecikmesini azaltan NVIDIA Reflex teknolojisi ile ileri seviye oyuncuların ve esporcuların aradığı kusursuz teknoloji desteğini sağlıyor.
Ömür boyu ücretsiz bakım garantisi ile uzun ömürlü kullanım
Son olarak, tüm Monster Notebook dizüstü bilgisayarlarda geçerli ömür boyu ücretsiz bakım garantisi, okul hayatı boyunca aynı yüksek performansta düşüş olmadan uzun ömürlü bir kullanım arayışı içinde olan öğrenciler için de ayrı bir fırsat sunuyor. Monster Notebook sahipleri, her altı ayda bir bilgisayarlarını teknik servislere anlaşmalı kargo şirketleri aracılığıyla ücretsiz olarak gönderebiliyor, bu bakım ile ürünlerinin performansının düzenli ve uzun süreli olmasını sağlayabiliyor.
İndirimler 30 Eylül'e kadar devam ediyor
Monster Notebook web sitesinden ve mağazalarından yapılan alışverişlerde geçerli Okula Dönüş Kampanyası kapsamında tüm Monster Notebook'larda, Aryond serisi monitörlerde ve kulaklık, mouse, klavye, kamera, mikrofon gibi ekipmanları içeren Pusat serisi oyuncu aksesuarlarının tamamında Monster Notebook tarihinin en büyük indirim fırsatları mevcut. Okula Dönüş Kampanyası ile birleştirilebilen, Yapı Kredi World kart kullanıcılarına özel bir diğer kampanyada ise 30 Eylül'e kadar yapılan dizüstü bilgisayar alışverişlerinde geçerli vade farksız 12 taksit imkânı sunuluyor.
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