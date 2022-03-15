Rus Arama Motoru Yandex ve Önemli Rus Siteleri, Firefox'tan Kaldırıldı

Mozilla, devlet destekli içeriği diğer medyalara tercih ettikleri iddialarının ardından Rus arama motoru sağlayıcılarını Firefox tarayıcısından kaldırdı. Haber, Firefox 98.0.1 sürümüyle ortaya çıktı ve güncelleme ayrıntılarında "Yandex ve Mail.ru, Firefox'taki açılır arama menüsünde isteğe bağlı arama sağlayıcıları olarak kaldırıldı" yazıyor.
İsteğe bağlı arama sağlayıcıları olarak kaldırılmanın yanı sıra, ilgili tüm özelleştirmeler, eklentiler, yer imleri ve arama motorlarıyla ilgili diğer her şey de kaldırıldı. Etkilenenlerin ayarları varsayılan ayarlara döndürülecek, yani arama motorlarının artık Google olması muhtemel.
Mozilla, açıklamasında bu arama motorlarının nesnel içerik yerine Rus propagandasını tercih etmesinden korktuğunu açıkça belirtiyor.
Mozilla sözcüsü, "Dikkatli bir değerlendirmeden sonra, Mozilla'nın ilkelerine aykırı olan, devlet destekli içeriğin yaygınlığını gösteren güvenilir arama sonuçları raporları nedeniyle Firefox'ta Yandex Search'ün kullanımını askıya alıyoruz" dedi.
Açıklama şöyle devam ediyor: "Bu, şu an için Yandex Arama'nın Rusya, Belarus, Kazakistan ve Türkiye'deki kullanıcılar için varsayılan arama deneyimi (veya varsayılan arama seçeneği) olmayacağı anlamına geliyor. Bu süre içerisinde insanları google.com'a yönlendiriyoruz."
Mozilla'nın duyurusu Ukrayna işgali hakkında hiçbir şey söylemiyor, ancak bu değişikliğin Rus devlet destekli medyasının savaş hakkında yanlış bilgiler yayması nedeniyle yapıldığı konusunda internet üzerinde kesin bir kanı var.
Yandex, Mail.ru ve OK.ru, Rusya'nın en popüler üç web sitesi ve toplamda aylık 100 milyondan fazla tekil kullanıcıya sahipler. 2014 yılında Mozilla, Yandex'i tüm Rus kullanıcıları için varsayılan arama motoru yapmıştı ve bir yıl sonra bu uygulamasını Türkiye'ye de getirmişti.
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