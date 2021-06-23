Rus Hackerlar Fidye Yazılımları ile Türk Şirketleri Çalışamaz Kılıyor

Siber saldırıların önemli bir çoğunluğunu oluşturan fidye yazılımları, son dönemde Türk şirketlerin büyük maddi kayıplar yaşamasına neden oluyor.

Rus Hackerların Hedefi Türk Şirketler

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Rus Hackerlar Fidye Yazılımları ile Türk Şirketleri Çalışamaz Kılıyor

 

 