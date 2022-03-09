Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un Tweet'ine, Eski Astronottan Çok Sert Cevap

Rusya, endişeye neden olan ISS videosundan sonra bu defa da roketlerindeki ABD bayraklarını kaldırmaya başladı. Bu hamleyi Twitter üzerinden duyuran Roscosmos başkanına çok sert bir cevapsa, eski bir ABD'li astronottan geldi.

  • Ercan Uğurlu
Eski Astronotlardan Rusya'ya Tokat Gibi Cevap!

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