Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un Tweet'ine, Eski Astronottan Çok Sert Cevap

Rusya'nın Ukrayna ile olan savaşı, Rusya'nın dünya ülkeleriyle olan tüm dengelerini yeniden belirlerken, pek çok kuruluş da Rusya ile süregelen çalışmalarını askıya almış durumda. Olay öyle büyümüş durumda ki, tartışmaların şiddeti uzayda bile artıyor.
Geçtiğimiz günlerde Rus Uzay Ajansı Roscosmos'un yayınladığı ISS videosu, endişe yaratmıştı hatırlarsanız. Yayınlanan bu videonun üzerine NASA'nın nasıl tepki vereceği merak edilirken açıklama geldi, ancak korkulan olmadı.
NASA, bu gerginlikler karşısında kontrollü davranarak ISS ve diğer projeler üzerinde süren iş birliklerini vurguladı, ancak Rusya tarafı durmadı. Roscosmos başkanı Dmitry Rogozin, Rus roketlerinden kaldırılan bayrakların videosunu tweet'ledi. Buna henüz NASA'dan cevap yok, ancak emekli astronotların söyleyecek şeyleri var.
Eski NASA Astronotu ve emekli ABD Donanma Kaptanı Scott Kelly, Rogozin'in twitter'dan paylaştığı gönderiye şöyle cevap veriyor: "O bayraklar ve getirdikleri döviz olmadan uzay programınızın hiçbir değeri olmayacak. Belki McDonald's'ta bir iş bulabilirsin, tabi eğer McDonalds Rusya'da hala varsa..."
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Scrott'a bir destek de yine eski astronot olan Garrett Reisman'dan geldi. Reisman, "Rogozin, her zaman bir aptal olmuştur. Ancak şimdi Roskosmos'u gerçekten ölümcül şekilde yaralıyor ve Rusya için kalan birkaç para kaynağından birini bitiriyor. ATM'niz boşken bunu aklınızda bulundurun, yakında bir tramboline ihtiyaç duyacaksınız" dedi.
@Rogozin ?????? ??? ???????. ?????? ??? ?? ?????????? ?????????? ????? ????????? ? ??????????? ???? ?? ???????? ?????????? ?????????? ?????? ??? ??????. ??????? ?? ????, ????? ??? ???????? ????.????? ??? ????? ????? ?????.— Garrett Reisman (@astro_g_dogg) March 7, 2022
Bu arada Scott Kelly, Rogozin tarafından engellenmiş görünüyor...
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