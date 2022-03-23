Rusya Hükümetinden, Rus Bilim İnsanlarına Çok Konuşulacak Yasak

Rusya Federasyonu Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanlığı, Telegram kanalı aracılığıyla Rus bilim insanlarının bu yıl uluslararası konferanslara katılmayacağını açıkladı. Karar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Rus bilim insanları ile uluslararası araştırma topluluğu arasındaki ilişkileri gerdiği bir dönemde geldi.
Bakan Valery Falkov, bakanlığın Telegram kanalı aracılığıyla üniversitelere gönderdiği mesajda, bilim insanlarının Web of Science ve Scopus adlı iki veri tabanında endekslenen uluslararası dergilerde araştırma yayınlamaları yasaklanmadı. Ancak çalışmalar, kalite göstergesi olarak artık bunlara dayanmayacak. İki veri tabanı, büyük bilimsel bilgi kaynakları olarak biliniyor ve bilimsel araştırmanın göreceli önemini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan ölçütlere sahip.
Kararlar, Rus araştırma kurumlarını uluslararası alanda daha rekabetçi hale getirmek için yaklaşık on yıllık çabaların tersine çevrilmesi olarak yorumlanabilir. Ülke, aktif olarak uluslararası akademisyenleri işe almaktaydı ve Rus bilimsel kuruluşlarına, araştırmacılarının çalışmalarını Web of Science ve Scopus'taki metriklere dayalı olarak incelemelerini teşvik ediyordu. Uluslararası sıralama kuruluşları, dünyanın en iyi üniversiteler listelerini geliştirmek için bu veritabanlarından gelen verileri kullanabiliyor. Bir analize göre, Rus bilim insanlarının uluslararası dergilerdeki yayınları, bu teşvikin ardından 2013 ve 2016 yılları arasında arttı.
Bu arada Web of Science'ı yöneten Clarivate, Rusya ofisini çoktan kapattı ve Rusya ve Belarus'tan yeni dergileri değerlendirmeyeceğini açıklamıştı.
Diğer araştırma kuruluşları da Rus araştırma kuruluşlarıyla bağlarını kesti. Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN), Rusya Federasyonu ile işbirliği yapmayacağını söyledi. Uluslararası Matematikçiler Kongresi, planlandığı gibi Rusya'da değil, dijital olarak Temmuz ayında yapılacak.
Birçok Ukraynalı bilim insanı son birkaç haftayı dergilere Rus bilim insanlarının araştırma yapmasını engelleme çağrısında bulunuyordu. Ancak Nature gibi önde gelen dergiler, bilimsel bilgi aktarımını engellemek istemediğini söyleyerek yayın boykotuna karşı çıktı. Journal of Molecular Structure da dahil olmak üzere bir grup dergi, Rus kurumlarından çalışma kabul etmeyeceklerini söyledi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın