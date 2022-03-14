Rusya Ukrayna Savaşı, Uçak Şirketlerini Yeni Rotalar Bulmaya Zorluyor!

Rusya Ukrayna savaşının ardından AB ve Rusya'nın karşılıklı olarak hava sahalarını kapatmaları nedeniyle uçak firmaları daha uzun ve farklı rotalar bulmak zorunda kaldı...