Rusya Ukrayna Savaşı, Uçak Şirketlerini Yeni Rotalar Bulmaya Zorluyor!

Rusya Ukrayna savaşının ardından AB ve Rusya'nın karşılıklı olarak hava sahalarını kapatmaları nedeniyle uçak firmaları daha uzun ve farklı rotalar bulmak zorunda kaldı...

Uçak firmaları artık daha uzun ve yeni rotalar bulmak zorunda

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