Ryzen 5 3600'ün Satışları Intel'i Yerle Bir Etti
AMD'nin işlemci satışları, Intel'i fena halde köşeye sıkıştırmaya devam ediyor!
AMD'nin Ryzen başarısı sürüyor. Bir Avrupalı satıcının istatistiklerine göre firmanın sadece tek bir üçüncü nesil Ryzen işlemcisi, Intel'in tüm işlemci serisinin satışlarına yaklaştı.
Almanya merkezli Mindfactory'ye göre AMD, ağustosta satışların yüzde 78'ini eline geçirdi. Bu oran temmuzda yüzde 78 idi. Doğal olarak Intel'e ağustosta yüzde 22 satış yapmak düştü. Böylelikle AMD, yine tek bir Ryzen ürünüyle Intel'in tüm serisinin satışlarına yaklaştı. Ancak AMD'nin bu seferki işlemcisi farklıydı.
AMD'nin geçen ayki birincisi, Ryzen 7 3700X idi. Şimdi işlemci satışlarında ikinci sıraya gerileyen bu işlemci, yerini Ryzen 5 3600'e bıraktı. Ryzen 5 3600, Intel'in tüm dokuzuncu nesil işlemcilerinin toplamından fazla satış yaptı.
Zen 2 işlemciler çıktığından bu yana Ryzen 3000'in satışlarında herhangi bir gerileme görülmüyor, ya da en azından Mindfactory'de durum böyle. Tüm bu verilerin tüm piyasanın küçük bir kısmını yansıttığını belirtmekte fayda var.
Intel'in işlemci dünyasında yaşanan değişmelerden endişe duyması gerekiyor. Firmanın Comet Lake ile yaşananlara karşı bir cevabı olabilir.
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