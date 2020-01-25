Ryzen 7 4800H Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı

Ortaya çıkan Benchmark sonuçlarına göre AMD Ryzen 7 4800H, Intel Core i7-9700K'yı geride bırakıyor. İşte iki işlemcinin aldığı sonuçlar.

  • Ercan Uğurlu
Ryzen 7 4800H Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı

AMD Ryzen 7 4800H, bu sene Ryzen 4000 serisi mobil işlemcilerle beraber piyasaya çıktığında, AMD'nin en iyi dizüstü bilgisayar işlemcisi olacak. Ryzen 7 4800H hakkında bilgiler gelirken, ilk Benchmark sonuçları da ortaya çıkmaya başladı.

AMD, geçtiğimiz CES 2020 açılış konuşmasında yeni nesil işlemcilerinin masaüstü bilgisayar düzeyinde performans sunacağını söylemişti. Görünüşe göre bu konuda bir hayli ciddiymiş. Zira ortaya çıkan Ryzen 7 4800'nin aldığı sonuçlar 9'uncu nesil Core i7-9700K'yı geride bırakmayı başarıyor. En azından şimdilik 1 testte başarılı olmuş.

APISAK tarafından paylaşılan sonuçlara göre, yapılan 3DMark Benchmark testlerinden Time Spy'da Ryzen 7 4800H 8350 puan işlemci skoru üretmiş. Buna karşılık ise Intel Core i7-9700K 8200 puan üreterek bir basamak geride kalmış gibi görünüyor. Elbette 9700K, 4800H'nin çok gerisinde değil, ancak yine de geride kalmış olması Ryzen lehine işliyor.

Ryzen 7 4800H'nin önümüzdeki günlerde tanıtılmasını ve en yakın zamanda dizüstü bilgisayarlarda karşımıza çıkmasını bekliyoruz. Bakalım yeni Ryzen, bu platformda neler yapacak.

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