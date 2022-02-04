S22 Ultra'nın Hem Exynos, Hem de Snapdragon Sürümlerinin Performansı Sızdı!

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın hem Snapdragon'lu, hem de Exynos'lu modellerinin performans test sonuçları internette, karşılaştırmalı olarak ortaya çıktı.

  • Levent Öztürk
Hangi Galaxy S22 Ultra daha güçlü olacak?
Aakash Jhaveri

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