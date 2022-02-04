S22 Ultra'nın Hem Exynos, Hem de Snapdragon Sürümlerinin Performansı Sızdı!

Samsung Galaxy S22 Ultra'nın hem Snapdragon'lu, hem de Exynos'lu modellerinin performans test sonuçları internette, karşılaştırmalı olarak ortaya çıktı.

04 Şubat 2022 17:14

Levent Öztürk