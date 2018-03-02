S9'un Qualcomm ile Geleceği Ülkeler Belli Oldu

Samsung Galaxy S9'un hangi ülkelere Exynos, hangi ülkelere Snapdragon işlemci ile geleceği açıklandı.

  • Ali Ruhi Öztürk
S9'un Qualcomm ile Geleceği Ülkeler Belli Oldu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Brother HL-L8360CDW, Güvenlikte Çığır Açıyor!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
PS Plus Üyeleri İçin Önemli Bir Değişiklik Yolda..
Windows 10 Pro, İşletmeler için Yenileniyor
Galaxy Note 9'un Özellikleri Hız Testinde Göründü!
Sürücüsüz Otomobiller İşte Böyle Görüyor
S9'un Qualcomm ile Geleceği Ülkeler Belli Oldu

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir